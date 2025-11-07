Het weekend van de F1 Grand Prix van São Paulo in Brazilië gaat regenachtig verlopen, dat is een ding dat zeker is. Toch lijkt het tijdens de race momenteel droog te blijven, daar waar de chaos vooral op vrijdag en zaterdag plaats zal vinden.

Max Verstappen heeft een chaotisch weekend nodig op het circuit in Interlagos zoals we die de laatste jaren zo vaak hebben gezien, wil hij het kampioenschap weer in eigen hand krijgen. Momenteel zou alles winnen niet genoeg zijn als Lando Norris of Oscar Piastri telkens tweede wordt, maar dit kan komend weekend gaan veranderen. Daarvoor zou, naast dat de baan hem en de auto van Red Bull vaak goed ligt, hij ook graag wat hulp ontvangen van de weergoden. Of hij die op zondag gaat krijgen, is nog maar de vraag.

Weerbericht raceweekend Brazilië

Op vrijdag en zaterdag zal het behoorlijk warm en vochtig zijn, met 31 graden Celsius en 27 graden Celsius respectievelijk. Op vrijdag, de dag van de sprintkwalificatie, is er 60% kans op regen. Op zaterdag, de dag van de sprintrace en de kwalificatie, is er ook 60% kans op regen. Tijdens de laatste dag van het weekend, de zondag, gaat de temperatuur ineens naar beneden met 22 graden Celsius. Ook de kans op regen zakt echter: 3%. De kans dat er een regenrace gaat komen, waar veel mensen op gehoopt hadden, lijkt voor nu dus klein.

Het huidige weerbericht voor het raceweekend in Brazilië: veel regen op vrijdag en vooral zaterdag, maar zondag lijkt voor nu droog te blijven.#BrazilianGP #Verstappen #F1 pic.twitter.com/uUlm70pZQU — GPFans NL (@GPFansNL) November 7, 2025

