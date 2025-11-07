F1 lijkt de situatie omtrent de strategie in de koningsklasse op de schop te willen gooien vanaf 2026, met de plannen om vanaf volgend jaar twee verplichte pitstops per Grand Prix in te voeren. Hoe dit ingevuld moet worden is nog niet helemaal duidelijk, maar Max Verstappen heeft zijn mening voorafgaand aan het raceweekend in São Paulo alvast gegeven.

Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat F1 tijdens de volgende vergadering gaat bespreken hoe het deze plannen van een verplichte tweestopper in wil gaan vullen, mocht het vanaf 2026 ingevoerd gaan worden. Moeten de teams dan verplicht alle compounds gaan gebruiken (softs, mediums en hards), of gaat de verplichting rondom de compounds juist weg? Een andere optie is nog om de huidige situatie (twee verplichte compounds per race) te behouden. Hoe dan ook lijkt er linksom of rechtsom een verandering aan te komen op het gebied van pitstops.

Verstappen over huidige auto's in F1

In gesprek met Motorsport.com stelt Verstappen dat er in ieder geval iets moet veranderen, want de huidige auto's nodigen niet uit voor veel inhaalacties en spannende duels van meerdere bochten of rondjes. "Met deze auto's is het lastiger geworden om elkaar te volgen. Als je binnen een seconde van je voorganger zit, dan kunnen de banden oververhit raken en dan wordt het lastig om een inhaalactie in te zetten. Doordat bijna het hele veld tegenwoordig binnen twee à drie tienden van elkaar zitten, is het snelheidsverschil vaak niet groot genoeg om iets te doen - tenzij er iets geks gebeurt met een safety car."

Verstappen over twee verplichte pitstops vanaf 2026

Hoe denkt Verstappen dan over het plan om twee verplichte pitstops in te voeren vanaf 2026? "Misschien wordt het wel beter als ze die twee verplichte pitstops invoeren, al zullen mensen dan ook blijven schreeuwen als je volgend jaar net op het verkeerde moment nog twee stops moet doen. Dat houd je toch altijd. Maar goed, volgend jaar zijn er naast eventueel twee pitstops zoveel vraagtekens met de auto's en de motoren dat nog heel veel dingen onbekend zijn."

