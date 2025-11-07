Verstappen over twee verplichte pitstops in F1: 'Misschien wordt dat dan beter'
Verstappen over twee verplichte pitstops in F1: 'Misschien wordt dat dan beter'
F1 lijkt de situatie omtrent de strategie in de koningsklasse op de schop te willen gooien vanaf 2026, met de plannen om vanaf volgend jaar twee verplichte pitstops per Grand Prix in te voeren. Hoe dit ingevuld moet worden is nog niet helemaal duidelijk, maar Max Verstappen heeft zijn mening voorafgaand aan het raceweekend in São Paulo alvast gegeven.
Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat F1 tijdens de volgende vergadering gaat bespreken hoe het deze plannen van een verplichte tweestopper in wil gaan vullen, mocht het vanaf 2026 ingevoerd gaan worden. Moeten de teams dan verplicht alle compounds gaan gebruiken (softs, mediums en hards), of gaat de verplichting rondom de compounds juist weg? Een andere optie is nog om de huidige situatie (twee verplichte compounds per race) te behouden. Hoe dan ook lijkt er linksom of rechtsom een verandering aan te komen op het gebied van pitstops.
Verstappen over huidige auto's in F1
In gesprek met Motorsport.com stelt Verstappen dat er in ieder geval iets moet veranderen, want de huidige auto's nodigen niet uit voor veel inhaalacties en spannende duels van meerdere bochten of rondjes. "Met deze auto's is het lastiger geworden om elkaar te volgen. Als je binnen een seconde van je voorganger zit, dan kunnen de banden oververhit raken en dan wordt het lastig om een inhaalactie in te zetten. Doordat bijna het hele veld tegenwoordig binnen twee à drie tienden van elkaar zitten, is het snelheidsverschil vaak niet groot genoeg om iets te doen - tenzij er iets geks gebeurt met een safety car."
Verstappen over twee verplichte pitstops vanaf 2026
Hoe denkt Verstappen dan over het plan om twee verplichte pitstops in te voeren vanaf 2026? "Misschien wordt het wel beter als ze die twee verplichte pitstops invoeren, al zullen mensen dan ook blijven schreeuwen als je volgend jaar net op het verkeerde moment nog twee stops moet doen. Dat houd je toch altijd. Maar goed, volgend jaar zijn er naast eventueel twee pitstops zoveel vraagtekens met de auto's en de motoren dat nog heel veel dingen onbekend zijn."
Gerelateerd
Net binnen
Vettel en Hamilton ontmoeten elkaar voorafgaand aan weekend in Brazilië | F1 Shorts
- 23 minuten geleden
- 44
Pirelli overweegt verplichte limiet voor banden in Qatar wegens veiligheidsrisico's
- 59 minuten geleden
Weerbericht Brazilië: chaos door regen op zaterdag, zondag voor nu droog
- 1 uur geleden
Verstappen tegen Norris en Piastri: waar kan de Nederlander in de laatste races toeslaan?
- 2 uur geleden
Albon keek onboards van regenraces Verstappen in Brazilië: 'Moet je je op voorbereiden'
- 2 uur geleden
Regen in Brazilië kan Max Verstappen benadelen door nieuwe FIA-regel | GPFans News
- 3 uur geleden
- 2
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober