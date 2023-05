Remy Ramjiawan

Maandag 1 mei 2023 10:19 - Laatste update: 12:16

Het team van AlphaTauri zou onlangs een overnamebod van 800 miljoen dollar hebben afgeslagen, zo meldt Robert Doornbos vrijdagavond in het Race Café. Het zusterteam van Red Bull Racing ontkrachtte in maart nog dat het team in de verkoop stond, maar volgens de voormalig Formule 1-coureur spelen er toch een aantal dingen op de achtergrond.

In 2005 kwam het Oostenrijkse team de grid op door Jaguar over te nemen. Een jaartje later volgde Toro Rosso, vandaag beter bekend als AlphaTauri. Het tweede team van Red Bull was opgezet om jong talent een kans te geven, en het is een unieke opzet binnen de sport. Toch zijn er de afgelopen maanden een aantal verkoopgeruchten in de wandelgangen naar buiten gekomen, hoewel AlphaTauri nog altijd volhoudt dat er geen spraken is van een verandering van eigenaar.

Biedingen lopen

De Formule 1 is vandaag de dag populairder dan ooit en diverse raceteams hebben hun interesse in de koningsklasse uitgesproken. "AlphaTauri staat nog steeds in de verkoop. Dat moeten we ook niet vergeten. Er worden gewoon biedingen gedaan nu. Er is onlangs een bod afgewezen van 800 miljoen dollar en dat is serieus geld, maar de prijzen zijn omhoog gegaan, omdat het inschrijfgeld al mega is, want je gaat meedelen in de prijzenpot", zo legt Doornbos uit.

Nieuwe leiding, nieuwe koers

Volgens de voormalig Red Bull-coureur zou Michael Andretti weleens een poging kunnen hebben gedaan. "Dus als nieuwe organisatie en ik denk dat het Andretti is geweest met General Motors erachter. Die halen ergens 800 miljoen dollar vandaan en dan koop je het team. Maar dan heb je nog de operationele kosten van 145 miljoen dollar per jaar, wat je moet aftikken", aldus Doornbos. Voormalig pitreporter Jack Plooij wijst naar de nieuwe leiding bij Red Bull: "Na het overlijden van Dietrich Mateschitz zijn er nieuwe poppetjes gekomen en ik kan me voorstellen dat ze denken, die [AlphaTauri red.] doen we even weg."