Hoe laat beginnen vandaag de sprintrace en de kwalificatie voor de Grand Prix van São Paulo?
Hoe laat beginnen vandaag de sprintrace en de kwalificatie voor de Grand Prix van São Paulo?
Een vol programma vandaag in de Formule 1. Naast de vijfde sprintrace van het seizoen, wordt ook de kwalificatie voor de Grand Prix van São Paulo afgewerkt. Een belangrijke dag dus voor de coureurs.
De Grand Prix van São Paulo staat steevast garant voor spektakel. De race op het iconische Interlagos wordt regelmatig geteisterd door extreme weersomstandigheden en daarnaast maakt de lay-out van de baan het één van de favoriete bestemmingen van zowel veel fans als coureurs zelf. Max Verstappen heeft op het semipermanente circuit, dat officieel het Autódromo José Carlos Pace heet, meer dan eens autosportgeschiedenis geschreven. Zo haalde hij in 2016 het wereldnieuws met zijn ongekende rit in de regen en in 2024 stelde hij hier zijn vierde wereldkampioenschap zo goed als veilig. Dat jaar reed de Nederlander, wederom in kletsnatte omstandigheden, van de zeventiende naar de eerste plaats.
Tijdschema sprintweekend Grand Prix van São Paulo
Interlagos vormt ook dit jaar het decor voor een sprintweekend, wat betekent dat er slechts één vrije training wordt verreden. Deze vond gisteren plaats. Vandaag begint het spektakel om 15:00 uur met de sprintrace, waarna de kwalificatie voor de Grand Prix wordt om 19:00 uur wordt verreden. De Grand Prix van São Paulo gaat zondag 9 november om 18:00 uur van start.
Zaterdag 8 november
15:00 uur: sprintrace
19:00 uur: kwalificatie
Zondag 9 november
18:00 uur: Grand Prix van São Paulo
Gerelateerd
Net binnen
Hoe laat beginnen vandaag de sprintrace en de kwalificatie voor de Grand Prix van São Paulo?
- 36 minuten geleden
Verstappen duidelijk over Red Bull-problemen: "Het is net een pogostick, totaal onbestuurbaar"
- 1 uur geleden
Dit is de voorlopige startopstelling voor de sprintrace van zaterdag
- 1 uur geleden
Norris pakt pole tijdens sprintkwalificatie, Verstappen laat frustraties de vrije loop | GPFans Recap
- Gisteren 23:01
FIA trekt conclusie na onderzoek gele vlaggen en bevestigt dat Hamilton te hard reed
- Gisteren 22:46
- 5
Dít is waar Verstappen het verloor in de sprintkwalificatie: vier tienden in sector 2
- Gisteren 22:25
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober