Een vol programma vandaag in de Formule 1. Naast de vijfde sprintrace van het seizoen, wordt ook de kwalificatie voor de Grand Prix van São Paulo afgewerkt. Een belangrijke dag dus voor de coureurs.

De Grand Prix van São Paulo staat steevast garant voor spektakel. De race op het iconische Interlagos wordt regelmatig geteisterd door extreme weersomstandigheden en daarnaast maakt de lay-out van de baan het één van de favoriete bestemmingen van zowel veel fans als coureurs zelf. Max Verstappen heeft op het semipermanente circuit, dat officieel het Autódromo José Carlos Pace heet, meer dan eens autosportgeschiedenis geschreven. Zo haalde hij in 2016 het wereldnieuws met zijn ongekende rit in de regen en in 2024 stelde hij hier zijn vierde wereldkampioenschap zo goed als veilig. Dat jaar reed de Nederlander, wederom in kletsnatte omstandigheden, van de zeventiende naar de eerste plaats.

Artikel gaat verder onder video

Tijdschema sprintweekend Grand Prix van São Paulo

Interlagos vormt ook dit jaar het decor voor een sprintweekend, wat betekent dat er slechts één vrije training wordt verreden. Deze vond gisteren plaats. Vandaag begint het spektakel om 15:00 uur met de sprintrace, waarna de kwalificatie voor de Grand Prix wordt om 19:00 uur wordt verreden. De Grand Prix van São Paulo gaat zondag 9 november om 18:00 uur van start.

Zaterdag 8 november

15:00 uur: sprintrace

19:00 uur: kwalificatie

Zondag 9 november

18:00 uur: Grand Prix van São Paulo

Gerelateerd