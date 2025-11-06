'Verstappen dwingt Piastri een stap te zetten, maar wellicht zit hij aan zijn plafond'
Is de vermeende vormdip van Oscar Piastri misschien helemaal geen vormdip, maar Piastri die zijn plafond heeft bereikt, waar Lando Norris en Max Verstappen een stap voorwaarts hebben weten te zetten? Jacques Villeneuve sluit het niet uit.
Oscar Piastri kent een moeizame tweede seizoenshelft. De Australiër heeft sinds de Grand Prix van Monza niet meer op het podium gestaan, is de leiding in het wereldkampioenschap kwijtgeraakt aan teammaat Lando Norris en heeft Max Verstappen zijn achterstand zien terugbrengen van 104 punten naar 35 punten. Met nog vier raceweekenden te gaan maakt Piastri nog altijd kans op het wereldkampioenschap, maar is hij plotseling niet meer de favoriet. Heeft hij een vormdip, of heeft hij zijn plafond qua performance bereikt?
Merkwaardige opmerking van Piastri
"Nu Max dichterbij komt en het kampioenschap spannender wordt, moeten ze allemaal een stap zetten", analyseert Villeneuve bij PokerStrategy. “Max heeft dat gedaan. Misschien rijdt Piastri nog steeds op hetzelfde niveau, maar dat is simpelweg niet meer genoeg. Heeft hij zijn scherpte verloren, of zit hij gewoon aan zijn maximum? Wat vreemd was, is dat hij na de kwalificatie in Mexico zei dat zijn ronde goed voelde. Normaal gesproken, als je achterligt, ga je juist harder pushen en dan voel je de tekortkomingen van de auto. Als je dan uitstapt en zegt: ‘Nee hoor, het voelde prima,’ dan betekent dat dat je niet echt aan het pushen bent. Er ontbreekt dan iets. Dat vond ik een merkwaardige opmerking."
Piastri minder onder druk zonder Verstappen
De voormalig wereldkampioen Formule 1 vervolgt: "En dit zie je in elke sport, wanneer het richting de finale gaat — in voetbal, hockey, overal. Teams die gemiddeld presteren, groeien opeens boven zichzelf uit, terwijl anderen die het hele seizoen sterk waren, instorten wanneer het erop aankomt. Druk werkt op iedereen anders. En we zien het nu live gebeuren, omdat er drie rijders vechten. Als het alleen de twee McLarens waren geweest, was de druk op Oscar waarschijnlijk minder groot geweest.
