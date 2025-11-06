Verstappen weet sleutel tot verslaan McLaren voor WK-titel: 'Als we dít beter begrijpen...'
Verstappen weet sleutel tot verslaan McLaren voor WK-titel: 'Als we dít beter begrijpen...'
Max Verstappen gaat niet volledig optimistisch richting de F1 Grand Prix van São Paulo. Een achterstand van 36 punten goedmaken wordt een enorme uitdaging met nog vier raceweekenden te gaan. De Red Bull Racing-coureur legt uit dat ze perfect moeten presteren en dat er iets is wat ze nog beter moeten begrijpen over de huidige RB21-bolide.
Verstappen lag na de Dutch Grand Prix op Zandvoort maar liefst 104 punten achter. Dankzij overwinningen in Italië, Azerbeidzjan en Texas, een tweede plaats in Singapore en een derde plaats in Mexico-Stad is het gat naar de kampioenschapsleider nog maar 36 punten. Maar het is nu Lando Norris die bovenaan staat in de tussenstand na een tegenvallende P5 voor Oscar Piastri op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Verstappen liep dus wel 5 punten in op Piastri, maar verloor tegelijkertijd 10 punten ten opzichte van Norris. Wil de Nederlander dit seizoen nog het wereldkampioenschap pakken, dan moeten hij en Red Bull beter begrijpen waarom ze alleen op bepaalde circuits het snelst zijn en waarom niet op ieder circuit.
Alles moet perfect gaan
"Je kan het ook zo zien dat ik 10 punten ben kwijtgeraakt op Lando", reageerde Verstappen op opmerkingen van de aanwezige media dat hij nu dichter bij de kampioenschapsleider staat. "Dus, zoals ik al eerder had aangegeven, alles moet perfect gaan om [het kampioenschap] te kunnen winnen. En het afgelopen raceweekend verliep niet perfect. Dus daar heb je je antwoord. Ik denk dat het erg lastig gaat worden, maar goed, we gaan het zien wat we kunnen doen op de andere circuits."
Red Bull-bolide beter begrijpen
Na São Paulo zijn er nog maar drie raceweekenden te gaan. Las Vegas is de eerste van een tripleheader, alvorens de koningsklasse afreist naast het Midden-Oosten voor de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi. De verwachting is dat Red Bull de overhand zal hebben tijdens drie van de resterende vier ronden, maar dat McLaren het sterkst zal zijn in Abu Dhabi. "Ik hoop dat we niet weer zo'n weekend [als in Mexico-Stad] meemaken. Het laat wel zien dat we niet in ieder scenario snel zijn. Dat moeten we denk ik een beetje beter begrijpen."
Gerelateerd
Net binnen
Lawson reageert op beschuldigingen Mexicaanse federatie: "Ik was erg verrast"
- 12 minuten geleden
Op deze datums worden de F1-auto's voor 2026 gelanceerd
- 18 minuten geleden
VIDEO | Jos Verstappen verbaast over situatie: 'Ik zou met de vuist op tafel slaan' | GPFans News
- 35 minuten geleden
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 1 uur geleden
- 5
'Totale ineenstoring Piastri komt door oplopende druk door titelstrijd'
- 1 uur geleden
- 2
Audi maakt lanceerdatum bekend, onthulling F1-concept 2026 eerder dan verwacht
- 1 uur geleden
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober