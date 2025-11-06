Max Verstappen gaat niet volledig optimistisch richting de F1 Grand Prix van São Paulo. Een achterstand van 36 punten goedmaken wordt een enorme uitdaging met nog vier raceweekenden te gaan. De Red Bull Racing-coureur legt uit dat ze perfect moeten presteren en dat er iets is wat ze nog beter moeten begrijpen over de huidige RB21-bolide.

Verstappen lag na de Dutch Grand Prix op Zandvoort maar liefst 104 punten achter. Dankzij overwinningen in Italië, Azerbeidzjan en Texas, een tweede plaats in Singapore en een derde plaats in Mexico-Stad is het gat naar de kampioenschapsleider nog maar 36 punten. Maar het is nu Lando Norris die bovenaan staat in de tussenstand na een tegenvallende P5 voor Oscar Piastri op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Verstappen liep dus wel 5 punten in op Piastri, maar verloor tegelijkertijd 10 punten ten opzichte van Norris. Wil de Nederlander dit seizoen nog het wereldkampioenschap pakken, dan moeten hij en Red Bull beter begrijpen waarom ze alleen op bepaalde circuits het snelst zijn en waarom niet op ieder circuit.

Alles moet perfect gaan

"Je kan het ook zo zien dat ik 10 punten ben kwijtgeraakt op Lando", reageerde Verstappen op opmerkingen van de aanwezige media dat hij nu dichter bij de kampioenschapsleider staat. "Dus, zoals ik al eerder had aangegeven, alles moet perfect gaan om [het kampioenschap] te kunnen winnen. En het afgelopen raceweekend verliep niet perfect. Dus daar heb je je antwoord. Ik denk dat het erg lastig gaat worden, maar goed, we gaan het zien wat we kunnen doen op de andere circuits."

Red Bull-bolide beter begrijpen

Na São Paulo zijn er nog maar drie raceweekenden te gaan. Las Vegas is de eerste van een tripleheader, alvorens de koningsklasse afreist naast het Midden-Oosten voor de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi. De verwachting is dat Red Bull de overhand zal hebben tijdens drie van de resterende vier ronden, maar dat McLaren het sterkst zal zijn in Abu Dhabi. "Ik hoop dat we niet weer zo'n weekend [als in Mexico-Stad] meemaken. Het laat wel zien dat we niet in ieder scenario snel zijn. Dat moeten we denk ik een beetje beter begrijpen."

