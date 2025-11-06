Jos Verstappen: "Iedereen die dicht op het vuur zit, weet dat het niet zo is"
Jos Verstappen: "Iedereen die dicht op het vuur zit, weet dat het niet zo is"
Sergio Pérez liet onlangs optekenen dat het vrijwel onmogelijk is voor een coureur om te overleven naast Max Verstappen, omdat Red Bull Racing de auto volledig af zou stellen naar de voorkeuren van de Nederlander. Volgens Jos Verstappen is die bewering simpelweg niet waar.
Sergio Pérez reed tussen 2021 en 2024 in dienst van Red Bull Racing als teammaat van Max Verstappen. De ervaren Mexicaan speelde zowel in 2021 als 2022 een belangrijke rol in de wereldkampioenschappen van de Nederlander, maar vanaf 2023 nam zijn performance af. In 2024 kende hij qua resultaten een zeer teleurstellend jaar, waarna Red Bull Racing besloot het contract van de coureur vroegtijdig te beëindigen. Volgend jaar keert hij terug op de grid bij het gloednieuwe team van Cadillac, waar hij samen met Valtteri Bottas de line-up vormt.
De voorkeuren van Verstappen
De geroutineerde Mexicaan laat zich regelmatig lovend uit over Verstappen. Zo sprak hij onder andere uit dat de Limburger de reden is dat mensen dit jaar naar de Formule 1 blijven kijken en dat hij het wereldkampioenschap het meest van alle rijders verdient. Maar hij plaatste bij Sky Sports ook een kanttekening bij zijn tijd bij Red Bull. Het zou vrijwel onmogelijk zijn om te overleven naast de Nederlander, omdat de auto volledig wordt afgesteld naar zijn voorkeuren.
Jos Verstappen reageert
"In het geval van Pérez, had ik dat ook gezegd", vertelt Jos Verstappen bij De Telegraaf. "Maar ik en iedereen die dicht op het vuur zit, weet dat het niet zo is. Soms weten de knappe koppen ook niet waarom een auto soms anders reageert, maar Max kan zich in alle omstandigheden aanpassen aan de auto. Natuurlijk geeft hij feedback op zijn gevoel in de auto, maar dat is normaal. Iedereen roept altijd maar dat het allemaal op hem is gericht. Sorry, dat is echt niet zo."
