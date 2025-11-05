McLaren kan leven met eventuele titel voor Verstappen, Vraagtekens na besluit FIA | GPFans Recap
McLaren kan leven met eventuele titel voor Verstappen, Vraagtekens na besluit FIA | GPFans Recap
Één dag voordat het raceweekend in Brazilië wordt afgetrapt met de mediadag, is er weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen. Het belangrijkste nieuws van de dag, voor je samengevat, vind je in de GPFans Recap.
Zo werd vandaag bekend dat viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel dit weekend in de paddock is terug te vinden. McLaren laat zich uit over de titelstrijd en kan blijkbaar prima leven met een vijfde titel voor Max Verstappen in 2025. Verder komt Red Bull Racing nog altijd met updates, maar dat gaat tóch niet ten koste van de ontwikkeling van de wagen voor volgend jaar. Dit is de GPFans Recap van woensdag 5 november.
Vraagtekens na besluit FIA: cruciale crashtest lijkt geschrapt ondanks fataal ongeluk Van 't Hoff
In de zomer van 2023 overleed Dilano van 't Hoff bij een tragisch ongeluk op het Circuit de Spa-Francorchamps. Het gebeurde tijdens een race van de Formule Regional. Dit kampioenschap krijgt volgend jaar een nieuwe auto, maar GPFans heeft een vraagteken gezet bij de veiligheid hiervan, vanwege een opvallende wijziging aan de crashtests. Het laatste wat we natuurlijk willen zien, is een herhaling van het ongeluk van Van 't Hoff. Alles over de crashtest? Klik hier!
Piquet blikt terug op bereikte mijlpaal met Verstappen: 'Alweer vijf jaar samen'
Kelly Piquet, de vriendin van Max Verstappen, is naast het drukke gezinsleven ook nog altijd te porren voor een potje padel. Toch moet ze in gesprek met HOLA! toegeven dat de agenda daarvoor niet heel veel ruimte meer overlaat. Daarnaast blikt ze terug op vijf jaar samen zijn met de viervoudig wereldkampioen. De uitspraak van Kelly Piquet lezen? Klik hier!
McLaren-top kan leven met eventuele titel Verstappen: 'Belangrijk dat we ons best hebben gedaan'
Zak Brown en Andrea Stella onthullen dat ze bij een eventuele titelwinst van Max Verstappen toch met opgeheven hoofd richting 2026 toewerken. Lando Norris leidt momenteel het kampioenschap na de race in Mexico-Stad, terwijl teamgenoot Oscar Piastri juist lange tijd de koppositie in handen had. De hele verklaring van het duo van McLaren lezen? Klik hier!
Vettel verschijnt tijdens Braziliaanse Grand Prix in paddock
Sebastian Vettel doet alweer enige jaren niet meer mee in de Formule 1, maar de viervoudig wereldkampioen uit Heppenheim blijft een onverminderd populaire persoon in de koningsklasse. We zien hem echter zelden meer verschijnen in de paddock, al komt daar komend weekend verandering in. Alles lezen over de terugkeer van 'Seb' Vettel in de paddock? Klik hier!
'Red Bull verbetert oude onderdelen: ontwikkeling RB22 niet in gevaar door vele updates'
Het team van Red Bull blijft als één van de weinige teams met nieuwe onderdelen komen in de slotfase van 2025. Teambaas Laurent Mekies verklaarde eerder al dat de correlatie die op deze manier getest kan worden waardevol is voor volgend jaar, maar volgens Autoracer zit er nog een veel grotere tactiek achter. Lezen wat de tactiek van Red Bull is? Klik hier!
Gerelateerd
Net binnen
McLaren kan leven met eventuele titel voor Verstappen, Vraagtekens na besluit FIA | GPFans Recap
- 3 uur geleden
Brown weigert één coureur de voorkeur te geven: "Vergeet het maar, zo racen wij niet"
- 3 uur geleden
- 3
Vraagtekens na besluit FIA: cruciale crashtest lijkt geschrapt ondanks fataal ongeluk Van 't Hoff
- Gisteren 20:46
Dit is waarom Norris in Mexico-Stad domineerde en Verstappen geen partij was
- Gisteren 20:14
Persconferenties São Paulo: Verstappen niet aanwezig, thuisheld Bortoleto schuift wél aan
- Gisteren 19:36
- 1
'Red Bull verbetert oude onderdelen: ontwikkeling RB22 niet in gevaar door vele updates'
- Gisteren 18:59
- 1
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober