Zak Brown en Andrea Stella onthullen dat ze bij een eventuele titelwinst van Max Verstappen toch met opgeheven hoofd richting 2026 toewerken. Lando Norris leidt momenteel het kampioenschap na de race in Mexico-Stad, terwijl teamgenoot Oscar Piastri juist lange tijd de koppositie in handen had.

Aankomend weekend krijgt de titelstrijd een vervolg in Brazilië, waarbij sommigen zelfs spreken van een weekend dat weleens een gamechanger zou kunnen worden. Norris voert weliswaar het klassement aan, maar doet dat met slechts één punt voorsprong op zijn teamgenoot. Verstappen loert ook nog altijd op de koppositie en moet in totaal 36 punten zien goed te maken.

Artikel gaat verder onder video

Stella zou trots zijn, ondanks titel Verstappen

Hoewel Piastri lange tijd aan kop lag en Norris nu het kampioenschap leidt, legt McLaren-teambaas Stella in de Beyond The Grid-podcast uit dat hij geen naar gevoel zou overhouden aan een eventuele titel van Verstappen. “Als Max aan het einde van het jaar de kampioen is, is het voor ons belangrijk dat we kunnen zeggen dat we ons best hebben gedaan, en dat we dat hebben gedaan volgens de manier waarop wij racen,” aldus Stella, verwijzend naar de interne McLaren-regels rondom racen. “En als Max dit jaar wint, zeggen wij: ‘Volgend jaar gaan wíj winnen. We zullen er zijn, en we zullen er zijn, net zo verenigd als we nu zijn.’”

Brown kijkt met schuin oog naar 2007

Ook Brown zou de Nederlander met opgeheven hoofd feliciteren: “Dan schud ik hem de hand en zeg: ‘Goed gedaan.’ Ik wil ervoor zorgen dat, als wij niet winnen, híj ons verslaat, niet dat wij onszelf verslaan. Dat is belangrijk.” Daarnaast wijst de Amerikaanse CEO op 2007, toen het McLaren-duo Lewis Hamilton en Fernando Alonso werd verslagen door Kimi Räikkönen, met slechts één punt verschil. "We zijn ons heel goed bewust van 2007, twee coureurs die gelijk eindigen in punten. Maar wij hebben twee coureurs die het kampioenschap willen winnen; we spelen op de aanval en niet op de verdediging."

Gerelateerd