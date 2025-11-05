Het team van Red Bull blijft als één van de weinige teams met nieuwe onderdelen komen in de slotfase van 2025. Teambaas Laurent Mekies verklaarde eerder al dat de correlatie die op deze manier getest kan worden waardevol is voor volgend jaar, maar volgens Autoracer zit er nog een veel grotere tactiek achter.

Waar veel teams al volop bezig zijn met volgend seizoen, waarin grote veranderingen te wachten staan, lijkt Red Bull de huidige campagne nog een extra boost te geven. Voor Max Verstappen is dat de reden waarom hij nog een kans heeft op zijn vijfde wereldtitel in 2025, maar het levert ook waardevolle data op voor komend seizoen.

Updates zijn geen nieuwe onderdelen

Het idee bestaat dat Red Bull momenteel nog allerlei nieuwe onderdelen uit de fabriek rolt, maar volgens het Italiaanse medium is dat helemaal niet het geval. De RB22 wordt dan ook niet opgeofferd door de ontwikkeling van het huidige seizoen. Zo zijn er namelijk geen nieuwe onderdelen geproduceerd, maar zijn oude specificaties herzien en verbeterd.

Daarbij wordt Verstappen centraal gesteld, want hij krijgt namelijk direct de nieuwe onderdelen. Yuki Tsunoda erft de onderdelen die niet meer voor de wagen van Verstappen worden gebruikt. De Japanner krijgt weliswaar iets oudere exemplaren, maar wel uitontwikkelde varianten.

Voor de ontwikkeling van deze herziene onderdelen wordt vooral gebruikgemaakt van Computational Fluid Dynamics (CFD) en niet van de windtunnel, die dan weer kan blijven draaien voor de wagen van volgend jaar.

