Max Verstappen en Kelly Piquet vierden afgelopen week hun vijfjarig jubileum van hun relatie, terwijl de viervoudig wereldkampioen gezellig tijd met zijn vriendin en haar familie doorbracht in Brazilië. Inmiddels is de vrouw in het stel echter weer bezig met business, terwijl Verstappen nog altijd in haar thuisland bivakkeert richting aankomende race.

Verstappen en Kelly Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. Inmiddels is het gelukkige gezinnetje met vier personen, nadat eerder dit jaar Lily Verstappen het levenslicht zag. Daarmee was hun eerste kindje een feit.

Waar is Kelly?

Hoewel het stel afgelopen week hintte op minder leuk nieuws: zo zou kleine Lily een 'rainbow baby' zijn geweest, was er ook het heugelijke nieuws te melden dat het stel vijf jaar samen is. Na de Grand Prix van Mexico vloog Verstappen al richting Brazilië om daar tijd met zijn vriendin en haar familie door te brengen, met name om dat laatste nieuws te vieren. In de week voorafgaand aan de Grand Prix van komend weekend is Verstappen ook nog bij zijn schoonfamilie, al blijkt dat wel zonder vriendin Piquet te zijn. Zij is namelijk noordwaarts gevlogen om in Miami sponsorverplichtingen te voldoen. Ironisch genoeg doet ze dat met een fotoshoot op de padelbaan, het spelletje dat Verstappen zo graag speelt. De verwachting is dat Piquet een dezer dagen wel terugvliegt om vriendlief komend weekend te supporten tijdens de race in haar thuisland én om natuurlijk op de kleintjes te passen.

