Jolyon Palmer ziet de aankomende Las Vegas Grand Prix als een cruciaal moment voor Max Verstappen in de strijd om het kampioenschap. De voormalig Formule 1-coureur en huidige F1 TV-commentator gelooft dat de race in Las Vegas een belangrijke kans biedt voor de Nederlander om de titelstrijd spannend te houden.

De uitspraken van Palmer werden gedaan tijdens de F1 Nation-podcast. Hij stelt dat het nog steeds in de handen van Verstappen ligt om de titelstrijd spannend te houden. "Ik denk dat het nog steeds gewoon in zijn handen ligt", zo zegt hij. Verstappen staat momenteel tweede in het kampioenschap, met een achterstand van 36 punten op de leider, Lando Norris. Met nog vier races te gaan, is de druk hoog voor de papayagekleurde bolides, terwijl Verstappen na een uitgeschakelde positie tóch nog mag hopen op de titel.

Belangrijke races

Volgens Palmer is een overwinning in Brazilië van groot belang voor de kansen van Verstappen. "Als hij wint in Brazilië, denk ik dat het in de balans zal zijn. Als hij daar kan winnen, zal de kloof minder dan 30 zijn", zo zegt hij. De race in Las Vegas kan bovendien ervoor zorgen dat Verstappen en Red Bull kunnen rekenen op hulp van een oude rivaal om punten af te snoepen van McLaren. "Vegas is de grote kans waar Mercedes snel zal zijn. Ze zijn altijd snel in Vegas", aldus Palmer.

Strategie en kansen

Naast Mercedes ziet Palmer ook kansen in de prestaties van andere teams. "Ferrari is een wild card. McLaren zou gemakkelijk zesde en zevende kunnen worden. Dat zal de kans zijn voor Max om 15 punten op de McLarens te lopen in Vegas", zo zegt hij. De strategie van Verstappen moet er volgens Palmer op gericht zijn de kloof zo klein mogelijk te houden voor de laatste race in Abu Dhabi. "Als je Max nu bent met vier races te gaan, moet je gewoon denken: laten we de kloof zo dicht mogelijk krijgen voor Abu Dhabi, dan ligt de druk bij McLaren", zo zegt hij. Daarbij wijst hij op de mogelijkheid van interne problemen bij McLaren in de seizoensfinale, wat de kansen van Verstappen zou kunnen vergroten. "We hebben in seizoensfinales zoveel vreemde dingen gezien, vooral bij een team als McLaren, als ze twee coureurs in de strijd hebben, kunnen ze zichzelf in de weg zitten", zo besluit de analist.

