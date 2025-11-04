Recent kwam de Australische coureur Joey Mawson naar voren in een opmerkelijke verkrachtingszaak in huize Schumacher, die de motorsportwereld in schok bracht. De ouders van Joey Mawson hebben zich uitgesproken over de verkrachtingsbeschuldigingen die momenteel tegen hun zoon spelen.

Een poos geleden kwam bij 24 Heures het schokkende nieuws naar buiten. De vermeende misdaad zou hebben plaatsgevonden in een periode waarin de coureur regelmatig verbleef op het landgoed van de Schumachers om lange reizen tussen Oceanië en Europa te voorkomen. De beschuldigde coureur zou na een feestje een verpleegster misbruikt hebben, die deel uitmaakte van het medische team dat zorg droeg voor zevenvoudig wereldkampioen Formule 1, Michael Schumacher. De avond begon onschuldig met een potje biljart, maar eindigde in een nachtmerrie. "De verdachte, een Australiër van eind dertig, verdient zijn geld met de autosport en rijdt in eenzitters. Hij is nu een relatief onbekende en geschorst wegens doping. Vóór 2019 had hij echter tevergeefs geprobeerd de Formule 1 te bereiken", zo werd de verdachte beschreven.

Bewusteloos

Volgens de aanklacht ontmoetten de coureur en de verpleegster elkaar op de avond van 23 november 2019 in de biljartkamer van het landgoed. Na een avond vol cocktails voelde de verpleegster zich onwel en werd zij door collega's naar een personeelskamer gebracht. De coureur zou later die nacht zijn kans hebben gegrepen om haar te misbruiken, terwijl zij bewusteloos was. De volgende dag herinnerde de verpleegster zich niets van het voorval, maar ontdekte zij aanwijzingen die haar vermoedens wekten. Hoewel ze aanvankelijk aarzelde om het incident te melden uit angst voor haar baan, besloot ze uiteindelijk in januari 2022 een aangifte in te dienen. De beschuldigde, die in 2024 in Zwitserland zijn kant van het verhaal kwam vertellen, beweert dat de handeling met wederzijdse instemming was.

Ouders geloven in onschuld Joey Mawson

Vorige maand zou Mawson voor de rechter in Nyon moeten verschijnen, dat bleef echter uit en het is niet bekend waar hij is. Nu hebben zijn ouders bij Daily Mail de stilte doorbroken: "Zijn ouders, Troy en Betty Mawson, hebben verklaard dat Joey vastbesloten is om voor de rechter te verschijnen en te vechten om zijn naam te zuiveren. De toegewijde ouders zeggen dat ze hun zoon volledig steunen en geloven dat hij onschuldig is. Ze noemen de beschuldigingen 'een val'. Ze weigerden in te gaan op details tijdens de lopende rechtszaak, maar wijzen met name op de lange vertraging tussen de vermeende aanval en de aanklacht." Verder gaan ze niet in op de vraag waarom hun zoon niet in de rechtbank verscheen.

