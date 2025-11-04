De regen valt, het spook ontwaakt: Verstappen is Norris’ grote nachtmerrie in kletsnat Brazilië

Lando Norris krijgt aankomend weekend in Brazilië de uitgelezen kans om te laten zien dat hij het verdient om bovenaan het wereldkampioenschap Formule 1 te staan. Precies een jaar geleden raakte op Interlagos de titel definitief uit zicht na misschien wel de beste race ooit van Max Verstappen. Al was dat volgens de McLaren-coureur "meer geluk dan wijsheid."

Voor wie het niet meer weet: De Grand Prix van Brazilië bleek een doorslaggevend weekend in de titelstrijd van het Formule 1-seizoen 2024. Het circuit werd op zaterdag geteisterd door een gigantische storm, waarna de FIA besloot de kwalificatie naar zondagochtend 07:30 uur te verplaatsen, slechts vijf uurtjes voor de start van de Grand Prix. Op het moment supreme kwam het nog altijd met bakken uit de lucht, maar toch besloot de wedstrijdleiding de kwalificatie van start te laten gaan. Wat volgde was een ronduit bizarre sessie met vijf crashes, vijf rode vlaggen en een totale duur van één uur en 45 minuten.

Verstappen woest na kwalificatie Grand Prix van Brazilië

De startvolgorde was verre van de gangbare norm dat seizoen. Zo werd Max Verstappen het slachtoffer van een crash van Lance Stroll, waardoor hij in Q2 zijn tijd niet meer kon verbeteren en op de twaalfde plaats bleef steken. Een gridstraf van vijf plaatsen vanwege het vervangen van zijn versnellingsbak, zorgde ervoor dat de regerend wereldkampioen als zeventiende aan de race moest beginnen. De Nederlander was na afloop van de sessie woest, vooral richting de FIA. Na de crash van Stroll duurde het maar liefst veertig seconden voordat de rode vlag werd gezwaaid, waardoor er niet genoeg tijd op de klok overbleef, om na de hervatting nog een ronde te kunnen starten: "Als een auto de muur raakt, moet het direct rood zijn. Dit is echt te dom om over te praten. Het is bullshit!", klonk het destijds.

Omslag in de titelstrijd?

Norris kwam beter uit de loterij en legde beslag op pole position. Daarmee was het ideale scenario voor de McLaren-coureur werkelijkheid geworden. De auto van McLaren was op dat punt van het seizoen aanzienlijk beter dan de Red Bull. De druk lag er vol op bij Verstappen, die één week eerder Mexico veel punten verloor ten opzichte van de Brit. Verstappen duwde daar Norris onder het mom 'liever samen eraf dan jij er voorbij' tot twee keer toe buiten de baan, wat hem twintig seconden aan tijdstraf opleverde. Bij de start van de Braziliaanse Grand Prix, was het verschil nog slechts 44 punten in het voordeel van Verstappen. Norris kon dus in één klap enorm veel punten goedmaken.

Britse media riep Norris uit tot aanstaand wereldkampioen

Kijkend naar het enorme verschil in performance tussen de Red Bull en McLaren op dat moment en het hoge tempo waarin Norris zijn achterstand steeds verder liet slinken, leek hij immers serieus kans te maken op de wereldtitel. De Grand Prix van Brazilië zou de doodsteek voor Verstappen worden. Startend vanaf de zeventiende plaats zou hij nooit van zijn leven punten kunnen scoren, terwijl Norris vanaf pole position naar de overwinning zou rijden. Met name de Britse media wist het zeker: Norris ging wereldkampioen worden.

Verstappen schrijft geschiedenis met één van zijn beste races ooit

Maar dat liep anders. In de stromende regen verloor Norris de leiding in de wedstrijd bij de start direct aan George Russell, terwijl Verstappen al na vier ronden acht posities had goedgemaakt. Toen Norris dat over de boordradio te horen kreeg, klonk het: "Je maakt een f*cking grapje, zeker!?". Waar de één na de andere coureur het spekgladde asfalt afgleed, bleef Verstappen in een moordend tempo naar voren rijden. Ook Norris ging uiteindelijk meerdere keren in de fout en raakte verschillende keren naast de baan. Over de boordradio was hij constant bezig met de Nederlander: "Waar rijdt Max?", "F*ck me, ik wist het", "Waar rijdt hij nu?". Bij het vallen van de vlag was het Verstappen die met een voorsprong van bijna twintig seconden als eerste over de streep kwam, terwijl Norris niet verder wist te komen dan de zesde plaats.

Norris zakte gigantisch door het ijs

Waar Verstappen vreesde voor zijn kampioenschap en vrijwel zeker wist dat hij Brazilië met een voorsprong van nog maar negentien punten zou verlaten, was zijn voorsprong ineens enorm gegroeid: niet 44, maar 62 punten. De strijd om de wereldtitel was voorbij. En Norris? Die was er weken lang ziek van, zo vertelde hij pas veel later. Vlak na de race haalde hij zich daarnaast felle kritiek van zowel fans als de media op de hals, door te zeggen dat Verstappen "vooral geluk had gehad" bij het behalen van zijn eerste plaats. Dit terwijl de Limburger wereldwijd geprezen werd om zijn heroïsche optreden. Zijn race staat op de dag van vandaag op de derde plaats in het lijstje van de Formule 1 met "de 25 beste races ooit."

Norris ging gebukt onder de druk, en was de restant van het seizoen een schim van zichzelf. Maar aankomend weekend heeft hij de kans om te bewijzen dat hij het verdient om aan de leiding in het wereldkampioenschap te staan. Op zondag 9 november wordt de race in Sao Paulo weer verreden. En kijkend naar het weerbericht, belooft het opnieuw een waterballet te worden. Weet de McLaren-coureur zijn hoofd koel te houden, of bezwijkt hij opnieuw onder het idee van een eerste en misschien enige wereldkampioenschap in de Formule 1?

De Grand Prix van Brazilië, wie vindt er dit keer zijn waterloo?

Dit keer is het Norris met een voorsprong op Verstappen, 36 punten maar liefst. Wiskundig gezien is teammaat Oscar Piastri de grootste bedreiging, hij staat slechts één punt achter Norris. Maar het verleden heeft al vaker bewezen dat Verstappen gratis en voor niets woont in het hoofd van de jonge Brit, die zichzelf al vaker een broodnodig resultaat door de neus heeft gemaakt, door onnodige fouten te maken. Wordt Brazilië opnieuw een doorslaggevende factor in de titelstrijd, en in wiens voordeel gaat dat uitpakken? Red Bull-topman Helmut Marko hoopt opnieuw op een wonder van Verstappen. Norris zal voornamelijk zwetend wakker worden, na een nachtmerrie over het opdoemen van een kletsnatte Red Bull met startnummer 1 in de achteruitkijkspiegel.

