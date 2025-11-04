close global

Max Verstappen after his win in Brazil

Marko hoopt op een Verstappen-wonder in Brazilië: "Wij geloven erin"

Jan Bolscher
Max Verstappen after his win in Brazil

Helmut Marko hoopt aankomend weekend in Brazilië op een wonder. Iets wat volgens de Red Bull-topman niet uitgesloten is, gezien de eerdere prestaties van Max Verstappen op Interlagos.

Max Verstappen reist met een achterstand van 36 punten op klassementsleider Lando Norris af naar Brazilië. Afgelopen seizoen speelde de race op Interlagos een cruciale rol in de titelstrijd tussen beide heren. Norris startte vanaf pole position met Verstappen op P17. Het was dé kans voor de McLaren-coureur om zijn achterstand op de Red Bull Racing-coureur te dichten. Verstappen verreed onder kletsnatte omstandigheden echter één van zijn beste races ooit, en kwam als eerste over de streep, waarna zijn vierde wereldtitel hem haast niet meer kon ontglippen.

Een wonder in Brazilië

Helmut Marko hoopt dit jaar op eenzelfde soort 'wonder', al is het nu Verstappen dat een achterstand moet zien weg te poetsen: "We hebben al een aantal wonderen bewerkstelligt in Brazilië", klinkt het tegenover NTV. "Als het regent, nemen onze kansen om voor beide McLarens te eindigen, toe. Wij geloven erin. We hebben de wilskracht en een kleine kans."

Comeback Verstappen

De Red Bull-topman haalt vervolgens voorbeelden uit het verleden aan: "In 2010 kregen we het ook in onze laatste race voor elkaar. En in 2012, en in 2021. Toen werd Verstappen in de allerlaatste ronde wereldkampioen. Max heeft al heel wat indrukwekkende dingen bereikt, maar als hij dit voor elkaar krijgt, zou dat echt sensationeel zijn", doelt hij op een eventuele vijfde titel voor Verstappen.

