'McLaren weet dat Verstappen niet afgeschreven is, het zou dom zijn om dat te doen'
Johnny Herbert is van mening dat Max Verstappen absoluut nog niet is afgeschreven voor het wereldkampioenschap Formule 1, iets wat volgens de analist ongetwijfeld ook door het team van McLaren wordt gedacht.
Het Formule 1-seizoen van 2025 telt nog vier Grands Prix en twee sprintraces. En als de lijn van de afgelopen weken wordt doorgetrokken, krijgen we een bijzonder spannende ontknoping in de strijd om het wereldkampioenschap. Lando Norris gaat momenteel aan kop met één punt voorsprong op teammaat Oscar Piastri, terwijl Max Verstappen tegen een achterstand van 36 punten naar de Brit aankijkt. Een groot gat, maar gezien het feit dat het verschil tussen Verstappen en de leider in het wereldkampioenschap in Zandvoort nog 104 punten was, heeft de Red Bull Racing-coureur zich sterk teruggeknokt in de titelstrijd.
Vestappen nooit afschrijven
Dat vindt ook Johnny Herbert: "Je kunt Max niet afschrijven. Het zou ontzettend dom zijn om dat te doen", klinkt het bij AdventureGamers. "Ik weet zeker dat Lando, Oscar en het team van McLaren hem niet hebben afgeschreven, want ze weten dat hij altijd degene kan zijn die je verslaat. Kijk maar naar wat hij deed na de zomerstop: hij boekte een ongelooflijke reeks overwinningen en het puntenverschil is flink geslonken."
Kansloos
De voormalig steward van de FIA en inmiddels analist bij voornamelijk gokwebsites, vervolgt: "Mensen dachten dat hij kansloos was, maar je kunt Max nooit afschrijven. En ook Red Bull niet. Ze weten altijd terug te slaan op het moment dat je het niet verwacht. Met Max weet je dat hij altijd dat beetje dieper kan graven en je kan verrassen.”
