Herbert stelt mening bij over Verstappen: "Daar hou ik van bij Max"
Herbert stelt mening bij over Verstappen: "Daar hou ik van bij Max"
Johnny Herbert vindt het naar eigen zeggen heerlijk om te zien hoe Max Verstappen keer op keer in staat blijkt te zijn om de grenzen van de Formule 1-reglementen op te zoeken, ook al gaat hij er juist daarom soms overheen.
Max Verstappen maakt inmiddels alweer ruim tien jaar onderdeel uit van de Formule -grid. Sinds het debuut van de Nederlander in 2015 heeft hij meer dan eens voor opschudding gezorgd. Het moge inmiddels duidelijk zijn dat de 28-jarige coureur een absolute grootheid is in de sport, maar hij heeft door de jaren heen ook regelmatig ter discussie gestaan. Zo vinden analisten zijn rijstijl en inhaalacties soms te agressief of te onvoorzichtig.
Optimaal gebruik maken van de regels
Johnny Herbert, voormalig steward voor de FIA, deelt die mening niet: "Hij begrijpt de regels en heeft de vaardigheden om daar optimaal gebruik van te maken", klinkt het in de podcast Stay on Track. De mening van Herbert is enigszins opvallend, omdat hij zich in zijn rol als steward in het verleden regelmatig erg kritisch heeft uitgelaten over Verstappen. Sinds zijn vertrek bij het motorsportorgaan lijkt die mening echter 180 graden te zijn gedraaid.
Een zo goed mogelijke positie
Hij vervolgt: "Max heeft veel ruimtelijk bewustzijn. Het gaat er als coureur om dat je constant die grens op weet te zoeken, ook als dat betekent dat je er soms overheen gaat. Daar hou ik van bij Max. Hij doet er alles aan om in een zo goed mogelijke positie terecht te komen. Of het nu gaat om verdedigen of inhalen. Soms schiet Max een beetje door, maar ik vind het heerlijk. Wat hij doet, daar draait racen om."
Gerelateerd
Net binnen
Brundle biedt oplossing voor Red Bull: "Ze moeten met één auto gaan rijden"
- 15 minuten geleden
Tsunoda wil Verstappen ondersteunen in Brazilië: "En constructeurspunten scoren"
- 55 minuten geleden
- 2
Herbert stelt mening bij over Verstappen: "Daar hou ik van bij Max"
- 1 uur geleden
- 3
Herbert over Hamiltons seizoen bij Ferrari: "Vreselijk om naar te kijken"
- 2 uur geleden
- 2
Het afwijkende tijdschema voor het Formule 1-sprintweekend in Brazilië
- 3 uur geleden
FIA haalt punt weg bij Verstappen richting Brazilië, F1-team kondigt nieuwe naam aan | GPFans Recap
- Gisteren 21:46
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
Column: McLaren poogde titelstrijd voor de fans te verzieken en betaalt nu de prijs
- 1 november