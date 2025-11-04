Johnny Herbert vindt het naar eigen zeggen heerlijk om te zien hoe Max Verstappen keer op keer in staat blijkt te zijn om de grenzen van de Formule 1-reglementen op te zoeken, ook al gaat hij er juist daarom soms overheen.

Max Verstappen maakt inmiddels alweer ruim tien jaar onderdeel uit van de Formule -grid. Sinds het debuut van de Nederlander in 2015 heeft hij meer dan eens voor opschudding gezorgd. Het moge inmiddels duidelijk zijn dat de 28-jarige coureur een absolute grootheid is in de sport, maar hij heeft door de jaren heen ook regelmatig ter discussie gestaan. Zo vinden analisten zijn rijstijl en inhaalacties soms te agressief of te onvoorzichtig.

Optimaal gebruik maken van de regels

Johnny Herbert, voormalig steward voor de FIA, deelt die mening niet: "Hij begrijpt de regels en heeft de vaardigheden om daar optimaal gebruik van te maken", klinkt het in de podcast Stay on Track. De mening van Herbert is enigszins opvallend, omdat hij zich in zijn rol als steward in het verleden regelmatig erg kritisch heeft uitgelaten over Verstappen. Sinds zijn vertrek bij het motorsportorgaan lijkt die mening echter 180 graden te zijn gedraaid.

Een zo goed mogelijke positie

Hij vervolgt: "Max heeft veel ruimtelijk bewustzijn. Het gaat er als coureur om dat je constant die grens op weet te zoeken, ook als dat betekent dat je er soms overheen gaat. Daar hou ik van bij Max. Hij doet er alles aan om in een zo goed mogelijke positie terecht te komen. Of het nu gaat om verdedigen of inhalen. Soms schiet Max een beetje door, maar ik vind het heerlijk. Wat hij doet, daar draait racen om."

