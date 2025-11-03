De kritiek van Damon Hill op Max Verstappen is niets nieuws, maar de voormalig F1-coureur legt nogmaals en opnieuw uit waarom hij zo'n hekel heeft aan de rijstijl van de Nederlander. Hill noemt Verstappen in zijn ogen zelfs Dick Dastardly, de slechterik uit de tekenfilmserie Wacky Races. Deze opmerking deed hij voor het eerst na de Mexicaanse GP van vorig jaar, waar Verstappen terecht meerdere straffen kreeg voor botsingen met Lando Norris.

Verstappen, die momenteel hard in de race is voor zijn vijfde wereldtitel, heeft dit seizoen al overwinningen geboekt in Italië, Azerbeidzjan en de Verenigde Staten. Met nog vier races te gaan, staat de Nederlander 36 punten achter op kampioenschapsleider Norris. Ondanks zijn successen, blijft Hill dus kritisch op de manier waarop de Red Bull-coureur zijn wedstrijden rijdt.

Artikel gaat verder onder video

Geen kartachtergrond

Hill legt uit dat zijn achtergrond in de motorsport hem heeft geleerd om contact met andere coureurs te vermijden. "Ik heb nooit gekart, dus deze rijstijl heb ik niet geleerd omdat ik uit de wielersport kom. Ik was erg kritisch op Verstappen voor de Braziliaanse Grand Prix van vorig jaar. Ik noemde hem Dick Dastardly, een beruchte tekenfilmfiguur die vuile trucs gebruikte om een voordeel te behalen in Wacky Races", zo zegt Hill in de Stay on Track-podcast. "Toen ik overstapte naar autoracen was ik geschokt door de manier waarop coureurs elkaar van de baan duwden om kampioenschappen te winnen. Ik herinner me een incident in Adelaide in 1994 met Michael Schumacher, waar ik een les leerde over hoe titels worden beslist."

Mexico

Ook van de race in Mexico kon Hill weer weinig begrijpen: "Wat we in Mexico zagen – denk aan de opmerking van Lewis [Hamilton] over meedogenloosheid - toen Max op hem afkwam en diep remde in bocht één, ze botsten en hij Lewis van de baan, werd er geen woord over gezegd. Max kreeg geen straf. Het werd gezien als een race-incident" zo besluit de voormalig coureur over Verstappen.