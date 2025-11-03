De Grand Prix van São Paulo staat aankomend weekend op het programma op het iconische circuit van Interlagos en Max Verstappen hoopt daar opnieuw een grote stap te zetten in het verkleinen van het gat tot de McLaren-coureurs in het wereldkampioenschap. De Nederlander blikt vooruit.

Over enkele dagen staat in São Paulo één van de meest iconische en vermakelijke races van het jaar op het programma, wanneer het gehele Formule 1-circus neerstrijkt in Brazilië voor de race op het circuit van Interlagos. De strijd in het wereldkampioenschap wordt met de race spannender. Lange tijd ging Oscar Piastri fier aan kop, maar in Mexico zag hij de leiding in de titelrace uit zijn handen glippen, waardoor teammaat Lando Norris als kampioenschapsleider het volgende weekend zal aanvangen.

Artikel gaat verder onder video

Bijzondere plek

Niet alleen Piastri en Norris vechten om de titel, want ook Verstappen komt alsmaar dichterbij. In Brazilië, waar door de jaren heen genoeg gekke dingen gebeurd zijn, kan wellicht een sleutel liggen naar een episch slot van het seizoen. Verstappen blikt vooruit op het aankomende weekend: "Brazilië is voor mij een bijzondere plek, niet alleen vanwege de geweldige races en de mooie momenten die we daar hebben meegemaakt, maar ook omdat mijn schoonfamilie ook uit Brazilië komt", zo stelt de Nederlander in zijn voorbeschouwing op aankomend weekend.

Regen op komst?

Verstappen vervolgt: "Het kan daar flink regenen, dus je kunt er behoorlijk gekke races beleven, vooral vorig jaar, toen we na een kwalificatie op de zeventiende plaats wonnen. Dat was een emotionele overwinning en een belangrijk moment in het kampioenschap. Ik draag mijn speciale Braziliaanse helm voor deze race. Het is een plek met een rijke geschiedenis, maar ook met zoveel mooie herinneringen. Ik heb gekozen voor traditionele kleuren op de helm die echt opvallen. Ik vind het ontwerp er echt cool uitzien en ik kijk ernaar uit om hem op het circuit te dragen. De fans zijn enorm gepassioneerd en ik vind het altijd geweldig om op zo'n ouderwets circuit te racen. Die sfeer zien en er deel van uitmaken is ongelooflijk."

Gerelateerd