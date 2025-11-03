Verstappen komt terug op 'Ierland bombarderen'-grap: "Echter, het Verenigd Koninkrijk..."
Verstappen komt terug op 'Ierland bombarderen'-grap: "Echter, het Verenigd Koninkrijk..."
Max Verstappen is natuurlijk geen groots fan van het Verenigd Koninkrijk, waar hij het in het verleden regelmatig aan de stok heeft gehad met zowel fans als media. De viervoudig wereldkampioen grapt nu tijdens een van zijn online livestreams dat er best een 'nuke' op het land mag vallen.
De relatie tussen Verstappen en het Verenigd Koninkrijk is al jaren gespannen. Hoewel Verstappen wereldwijd wordt bewonderd om zijn uitzonderlijke talent in de Formule 1, ligt hij bij veel Britse fans en media vaak onder vuur. De spanningen vinden hun oorsprong in zijn felle rivaliteit met de Britse coureur Lewis Hamilton, vooral na het omstreden kampioenschap van 2021. Sindsdien wordt Verstappen in Britse media regelmatig kritisch benaderd, en ook op Britse circuits, zoals Silverstone, klinkt het publiek niet altijd vriendelijk.
Bom op Verenigd Koninkrijk?
Het is dan ook geen grote verrassing dat Verstappen geen fan is van het land. Gekscherend zei hij al eens dat hij simpelweg 'het verkeerde paspoort' heeft in de Formule 1, erop hintend dat hij niet de Britse nationaliteit vertegenwoordigt. Verstappen gooit nu echter maar weer eens wat olie op het vuur tijdens een online livestream met zijn Team Redline-maten. Er wordt grappend teruggekeken op een eerdere uitspraak van Verstappen, die tijdens een potje Among Us gekscherend zei dat hij Ierland zou gaan bombarderen, nadat de Nederlander een potje verloor. Daar komt hij nu op terug: "Nee, Ierland is geweldig. Die plek hoef je niet te bombarderen. Echter, het Verenigd Koninkrijk...", zo besluit hij geheimzinnig. "F*ck het Verenigd Koninkrijk", besluit iemand anders.
