Verstappen krijgt bijval van Britse media: "Dat is niet zo gek na wat er in 2021 gebeurde"

Sky Sports-presentator Simon Lazenby prijst Max Verstappen voor zijn eerlijke en nuchtere houding in de media. Het komt hem soms op kritiek te staan, maar volgens de Brit maakt het de Red Bull Racing-coureur juist interessant om naar te luisteren.

Max Verstappen heeft meer dan eens voor opschudding in de Formule 1 gezorgd. Niet alleen vanwege zijn performance en soms ietwat agressieve rijstijl op de baan, maar ook vanwege zijn uitlatingen in de media. De viervoudig wereldkampioen draait zelden om de hete brij heen en zegt waar het op staat. Dit valt niet altijd goed bij collega's of de (buitenlandse) media, maar het komt hem nu juist op lovende woorden te staan.

Verstappen in de media

Sky Sports-presentator Simon Lazenby vindt die nuchterheid tegenover de pers juist een zeer sterke eigenschap: "Max is soms hard voor de camera, maar dat hoort erbij als je viervoudig wereldkampioen bent", klinkt het in de podcast Road to Succes. "Eerlijk is eerlijk, na alles wat er in 2021 is gebeurd, is het niet gek dat hij geen spelletjes meer speelt."

Interessant om naar te luisteren

Daarmee doelt Lazenby op de verhitte titelstrijd die Verstappen dat jaar met Lewis Hamilton uitvocht, waarbij de spanningen via de media meerdere keren hoog opliepen: "Mijn favoriete momenten van Max zijn als hij de media te woord staat en gewoon zegt waar het op staat. Als hij een vraag dom vindt, zegt hij dat gewoon. Dat maakt hem juist interessant om naar te luisteren."

