Max Verstappen heeft een klein gelukje met de datum van de Grand Prix van São Paulo dit jaar. Omdat het raceweekend later valt dan in 2024, reist hij met één strafpunt minder naar Brazilië.

Max Verstappen stond de afgelopen tijd met negen strafpunten op zijn superlicentie enigszins op scherp. Drie meer zou immers een schorsing betekenen. Een jaar na dato vervallen strafpunten echter weer in de Formule 1. In Mexico zag verder zo al twee strafpunten vervallen, waarmee zijn totaal naar zeven ging. In 2024 duwde de Red Bull Racing-coureur Lando Norris daar buiten de baan, wat hem naast een forse tijdstraf ook dubbele strafpunten opleverde.

Gelukje voor Verstappen

Maar daar blijft het niet bij voor de viervoudig wereldkampioen. Het raceweekend in Brazilië valt dit weekend laat. Waar de Grand Prix van São Paulo in 2024 op 2 november werd verreden, gebeurt dat dit jaar op zondag 9 november. Verstappen liep afgelopen jaar in Interlagos één strafpunt op, omdat hij te hard reed onder een Virtual Safety Car. Deze komt dus al te vervallen vóór de start van het raceweekend, waarmee zijn totaal naar zes zakt.

Ontknoping titelstrijd

De 28-jarige coureur kijkt met nog vier raceweekenden te gaan tegen een achterstand van 36 punten naar klassementsleider Lando Norris aan. Een beetje bewegingsruimte voor de Nederlander, zal dus goed voelen. Met een driestrijd om het wereldkampioenschap, zal er immers ongetwijfeld op het scherp van de snede gevochten worden de komende weken.

