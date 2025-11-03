FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
Max Verstappen heeft een klein gelukje met de datum van de Grand Prix van São Paulo dit jaar. Omdat het raceweekend later valt dan in 2024, reist hij met één strafpunt minder naar Brazilië.
Max Verstappen stond de afgelopen tijd met negen strafpunten op zijn superlicentie enigszins op scherp. Drie meer zou immers een schorsing betekenen. Een jaar na dato vervallen strafpunten echter weer in de Formule 1. In Mexico zag verder zo al twee strafpunten vervallen, waarmee zijn totaal naar zeven ging. In 2024 duwde de Red Bull Racing-coureur Lando Norris daar buiten de baan, wat hem naast een forse tijdstraf ook dubbele strafpunten opleverde.
Gelukje voor Verstappen
Maar daar blijft het niet bij voor de viervoudig wereldkampioen. Het raceweekend in Brazilië valt dit weekend laat. Waar de Grand Prix van São Paulo in 2024 op 2 november werd verreden, gebeurt dat dit jaar op zondag 9 november. Verstappen liep afgelopen jaar in Interlagos één strafpunt op, omdat hij te hard reed onder een Virtual Safety Car. Deze komt dus al te vervallen vóór de start van het raceweekend, waarmee zijn totaal naar zes zakt.
Ontknoping titelstrijd
De 28-jarige coureur kijkt met nog vier raceweekenden te gaan tegen een achterstand van 36 punten naar klassementsleider Lando Norris aan. Een beetje bewegingsruimte voor de Nederlander, zal dus goed voelen. Met een driestrijd om het wereldkampioenschap, zal er immers ongetwijfeld op het scherp van de snede gevochten worden de komende weken.
Gerelateerd
Net binnen
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 22 minuten geleden
Marko prijst technische feedback Verstappen: 'Dat is de reden dat de auto nu competitiever is'
- 44 minuten geleden
Leclerc stapt in het huwelijksbootje en deel foto's van aanzoek
- 1 uur geleden
- 1
Vermeulen onthult voorwaarde voor behouden Max Verstappen door Red Bull
- 1 uur geleden
- 1
Het afwijkende tijdschema voor het Formule 1-sprintweekend in Brazilië
- 2 uur geleden
Kelly Piquet hint op hartverscheurend nieuws, Brazilië kent extreme weersverwachting | GPFans Recap
- Gisteren 21:45
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober