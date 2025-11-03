De toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 en vooral de vraag of hij trouw blijft aan het team van Red Bull Racing, is een veelbesproken onderwerp. Ondanks de verleidingen van teams als Aston Martin of Mercedes, bleef de viervoudig kampioen trouw aan zijn huidige team. Zijn manager, Raymond Vermeulen, onderstreept in de BBC-podcast The Inside Track dat het hele gedoe rondom competitief blijven zeker ook een rol speelt in de toekomst van de Nederlander.

De geruchten rondom een overstap van Verstappen naar Aston Martin of Mercedes namen een vlucht. Zeker met alle berichten rondom vermeende ontmoetingen tussen Toto Wolff en kamp Verstappen Toch bleef de Nederlander ondanks alle verleidingen trouw aan Red Bull, nu onder leiding van Laurent Mekies. Inmiddels wordt er steeds meer gefocust op 2026, als we een veel beter beeld hebben van de werkelijke snelheden van de diverse teams op de grid.

Verstappen en Red Bull: een loyale relatie

Vermeulen vertelt waarom Verstappen zo loyaal is aan Red Bull: "Max heeft veel respect voor het Red Bull-personeel, en Red Bull staat al sinds het begin aan zijn zijde. Ze gaven hem een zitje en bereidden hem zeer goed voor op de Formule 1. Daarom zijn we loyaal." Het heeft niet alleen met persoonlijke banden te maken, maar ook met de prestaties die het team tot dusver heeft geleverd, laat hij doorschemeren. Voorlopig heeft zich dat uitbetaalt in nog een jaartje langer Verstappen in dienst van de Oostenrijkse formatie.

De snelste auto: een cruciale voorwaarde

Toch is de toekomst van Verstappen bij het team niet alleen afhankelijk van loyaliteit. Vermeulen benadrukt hoe groot de rol om de snelste auto te hebben is: "Ik heb het management verteld dat we de snelste coureur in de paddock hebben, en daarom willen we ook de snelste auto. We liggen nog steeds voor, maar het is een extreem competitieve omgeving. Red Bull laat niets aan het toeval over om een pakket van topniveau samen te stellen. Op dit moment zijn we erg blij met onze situatie, maar natuurlijk moeten we competitief blijven." De trouw van de Nederlander aan Red Bull is groot, maar zijn competitieve geest zal altijd de boventoon voeren als zijn toekomst in de sport ter sprake komt.

