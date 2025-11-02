De geboorte van Lily in mei 2025 heeft een nieuwe laag toegevoegd aan Max Verstappens leven. Het bijzondere verhaal achter haar komst, als een 'regenboogbaby', geeft na het nieuws van Kelly Piquet echter een nieuwe betekenis aan Verstappen eerdere uitspraken over het verlangen naar kinderen.

Piquet zorgde voor een schok op Instagram door daar in haar stories te plaatsen dat Lily Verstappen, de eerste dochter van Kelly en Max, een 'rainbow baby' is. De term 'regenboogbaby' verwijst naar een kind dat geboren wordt na het verlies van een eerdere zwangerschap. Het is een term die vaak gebruikt wordt om de hoop en vreugde te beschrijven die een nieuw leven met zich meebrengt na een periode van verdriet. De geboorte van Lily markeerde niet alleen een nieuw hoofdstuk in het leven van de Red Bull-coureur, maar ook een diepere emotionele reis.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen over ouderschap

Verstappen heeft eerder al eens aangegeven dat hij het ouderschap een bijzondere en plezierige ervaring vindt. Nu de geboorte van Lily bekend is, wordt duidelijk hoe belangrijk het voor hem is om vader te zijn, ondanks de uitdagingen die het leven soms met zich meebrengt. In een eerder stadium, nog voordat de zwangerschap van Lily bekend was, liet Verstappen zich al uit over zijn kinderwens: "Ik zou graag kinderen willen, maar uiteindelijk is het niet iets wat je zomaar zelf kunt beslissen. Soms moet het gewoon gebeuren. Ik weet niet of er een soort god is die dat voor je beslist." Een opmerking die, met de post van Piquet in het achterhoofd, toch plotseling heel anders binnenkomt dan op dat moment zelf.