Max Verstappen stelt dat dit seizoen mensen van buitenaf, zoals fans, anders zijn gaan denken over hem. De Nederlander ziet dat zijn imago nu weer de goede kant op lijkt te gaan bij veel fans, terwijl Verstappen zelf stelt niet heel veel anders te doen dan een paar jaar geleden.

In gesprek met De Telegraaf stelt Verstappen dat mensen nu ander naar hem kijken dan jaren geleden. "Eigenlijk moet je het zo zien: tussen 2021, mijn eerste kampioensjaar, en nu ben ik niet veranderd. Alleen mensen prenten zichzelf een beeld over je in en houden dat beeld vast. Ik ben hetzelfde gebleven en ga me niet aanpassen, omdat mensen iets van me denken. En de ware aard komt uiteindelijk toch wel boven als je dicht bij jezelf blijft. Het is ook wel logisch, zo zit de mens in elkaar. Je kan van iemand denken: wat een lul is dat. En dan praat je een uurtje met diegene en dan valt het allemaal reuze mee. Maar als je die kans niet krijgt, houd je dat denkbeeld vast.”

Verstappen over titelkansen in 2025

Gelooft Verstappen nog steeds in de titel, nu de tweede seizoenshelft zo sterk verloopt voor Red Bull? "Het is prima om de druk er een beetje op te zetten, hè. Mijn mentaliteit blijft hetzelfde en ik weet dat alles perfect moet gaan tot aan het einde. Dat gaan we proberen. Als we het halen, is het ongelooflijk. Zo niet, dan niet. Dan ga ik niet in een hoekje zitten janken. Dan moet je gaan analyseren waar het mis is gegaan. Dat is heel duidelijk: dat zijn de eerste veertien wedstrijden van dit seizoen geweest. Maar dat we nog in de race zijn, is heel speciaal en eigenlijk al een overwinning op zich.”

Verstappen kan nog kampioen worden in 2026

De rekensom is op dit moment vrij simpel: als Verstappen de overige vier races en twee sprintraces wint en Lando Norris of Oscar Piastri wordt telkens tweede, dan komt Verstappen zes en vijf punten respectievelijk te kort om kampioen te worden. Oftewel: de Nederlander heeft het nog niet in eigen had, maar dit kan volgend weekend op Interlagos voor het eerst in lange tijd anders gaan worden. Gezien de historie van Verstappen, McLaren en het aanstaande weer in São Paolo kunnen daar wel eens gekke dingen gaan gebeuren volgend weekend.

