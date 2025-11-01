Verstappen hekelt media en politieke spelletjes in F1: 'Is de wereld waarin we leven'
Max Verstappen heeft zich duidelijk uitgesproken tegen de media in F1 en de politieke spelletjes die coureurs, teams en teambazen spelen. De Nederlander, viervoudig wereldkampioen, heeft er duidelijk zijn bedenkingen bij.
In gesprek met De Telegraaf stelt Verstappen dat hij de laatste tijd een stuk voorzichtiger is in zijn uitspraken tegenover en in de media. "Klopt. Ik loop hier nu ook al een jaar of elf rond. Ik heb vaak helemaal geen zin om alles tot in detail uit te leggen. Ten eerste gaat dat niet altijd iedereen aan en daarnaast denk ik ook: het is mijn tijd, laten we het lekker kort houden. Je kunt soms ook maar beter weinig zeggen. Er wordt zoveel onzin geschreven. Niet alleen in de Formule 1. Tegenwoordig is het soms moeilijk in te schatten of iets echt of nep is. Dat is de wereld waarin we leven.”
Verstappen hekelt politieke spelletjes in F1
Dat Verstappen niet bezig is met de politieke spelletjes in F1, iets wat steeds meer onderdeel van de sport wordt, zal voor veel mensen geen verrassing zijn. "Totaal niet. Nooit gedaan ook. Als ik dat wil, kan ik me beter kandidaat stellen. Alleen weet ik dan nog niet bij welke politieke partij ik me wil aansluiten. Maar nee, ik focus me vooral op het hier-en-nu. Ik kan niet alles oplossen in de wereld. Op dat gebied moet je ook een beetje aan jezelf denken. Als ik nu met heel veel andere dingen bezig ben, raak ik afgeleid. Als ik een wereldverbeteraar zou willen worden, moet ik iets anders gaan doen. Dan kan ik misschien in een boot stappen en plastic uit de zee halen. Ik begrijp dat het een serieus probleem is, maar het helpt mij niet om me daar nu druk om te gaan maken.”
Verstappen heeft snel door of hij iemand kan vertrouwen
Verstappen stelt dat hij zelf vaak door mensen heen kan kijken en vrij snel door kan hebben of hij iemand kan vertrouwen of niet. "Ik denk dat ik mensen snel kan lezen. Dat komt ook wel door wat mijn vader mij altijd heeft verteld. Daar hebben we het vroeger, ook met Raymond [Vermeulen, zijn manager] vaak over gehad. En het begint bij jezelf. Je moet niet ineens heel popiejopie gaan doen. Dan trek je automatisch foute mensen aan.”
