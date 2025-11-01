Red Bull Racing heeft nog geen beslissing genomen over hun coureurs voor het seizoen 2026. De uitspraken van Laurent Mekies, de teambaas, tijdens een interview met Formula1.com, werpen licht op de redenen achter het uitstellen van deze belangrijke keuze.

Nadat Liam Lawson begin dit seizoen bij Red Bull werd vervangen door Yuki Tsunoda, had de Japanner moeite om zich aan te passen aan de RB21. Toch heeft hij de laatste tijd stappen vooruit gezet. Dit is zeker het geval geweest sinds de zomerstop, waarin de Japanner regelmatig punten scoort. Mekies prees zijn optreden en wees op de kwalificatie afgelopen weekend in Mexico en naar de tijd van Tsunoda, waar hij slechts twee tienden van Max Verstappen zat in Q2. “Ik denk dat Yuki zijn beste weekend in lange tijd heeft gehad. We hebben dat al een paar keer gezegd, maar het is echt zo. Hij zat heel dicht bij Max [Verstappen] in de kwalificatie. Ik denk dat het twee tienden was in Q2. Vandaag [zondag in Mexico] was de eerste stint ook heel erg sterk, twee tienden, drie tienden achter Max, op dezelfde zeer lange eerste stint op de medium [band]. Daarna, eerlijk is eerlijk, denk ik dat het aan onze kant lag, hebben we hem iets langer buiten laten rijden omdat dat voor ons een voordeel was en we een iets langere pitstop hadden, waardoor we een paar punten hebben verloren die hij op basis van zijn prestaties zou hebben gescoord."

Geen haast bij het kiezen van coureurs

Tsunoda heeft, net zoals concurrenten Lawson, Isack Hadjar en Arvid Lindblad, een aflopend contract. Mekies benadrukt dat er geen haast is om een beslissing te nemen over de rijders. "Yuki is stappen vooruit aan het maken, en de andere jonge coureurs ook, dus we hebben geen reden om te haasten", aldus Mekies. Ook Arvid Lindblad, een F2-coureur, wordt genoemd als mogelijke kandidaat voor een stap naar de Formule 1 met Racing Bulls in 2026. Mekies was onder de indruk van Lindblad's optreden tijdens een recente VT1-sessie in Mexico. "Hij heeft ons echt verrast tijdens die VT1", zei Mekies. "We kijken uit naar de volgende keer dat hij in de auto zit."

Focus op het einde van het seizoen

Hoewel er druk is om een beslissing te nemen, erkent de teambaas dat het belangrijk is om een balans te vinden in de timing van de rijderskeuze, zodat iedereen gefocust blijft op het einde van het seizoen. "Er is ook een focus-element in onze beslissing om te wachten," gaf Mekies toe. "We willen nu geen afleiding. We hebben het geluk dat we vrij zijn om te kiezen, maar we moeten wel kiezen." Eerder stelde Mekies al dat de beslissingen over het seizoen 2026 genomen gaan worden voor het laatste raceweekend in Abu Dhabi.