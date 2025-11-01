Verstappen over 'spelletjes' tijdens gevecht met Norris en Piastri: 'Was met Hamilton anders'
Verstappen over 'spelletjes' tijdens gevecht met Norris en Piastri: 'Was met Hamilton anders'
Max Verstappen doet nog volop mee om de titel met nog vier races te gaan en bij Oscar Piastri en Lando Norris begint de druk toe te nemen, druk die Verstappen ooit ook in 2021 opvoerde bij Lewis Hamilton. Ziet de Nederlander overeenkomsten?
Als Verstappen door De Telegraaf wordt gevraagd of de situatie bij Piastri en Norris momenteel een beetje vergelijkbaar is met hoe Hamilton zich voelde tijdens de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021, met Verstappen in zijn achterspiegel, is de Nederlander duidelijk. "Vind ik moeilijk om te zeggen. Toentertijd was dat ook wel het spelletje wat ik een beetje speelde. Of ik dat nu weer ga doen? Dat heb ik niet nodig. Toen had ik nog nooit een wereldtitel gewonnen. En nu heb ik er wel een paar en zij [Piastri en Norris] niet. En je bent in deze fase standaard nerveuzer als je nog geen wereldkampioen bent geworden, dan als je die titels al wel hebt.”
Lessen Verstappen tijdens kartdagen
De Nederlander wordt vervolgens gevraagd naar wat hij uit zijn kartdagen met vader Jos Verstappen vooral heeft geleerd. "Proberen altijd te maximaliseren, geen grote fouten maken en altijd kijken wat beter kan. En je moet mentaal ijzersterk zijn. Het is te makkelijk om te zeggen: ’hij is een agressieve coureur’. Want ik denk dat heel veel rijders agressief kunnen zijn. Maar je moet ook bepaalde slimmigheden hebben en races en momenten kunnen lezen.”
