Fans over inhaalpoging Verstappen in Mexico: 'Knap, je eigen fout herstellen zonder penalty'
Max Verstappen stond afgelopen weekend tijdens de F1 Grand Prix van Mexico-Stad in de spotlight door zijn poging om drie posities tegelijk te veroveren bij de start. Coureurs als Lewis Hamilton en George Russell konden het niet zo waarderen en een paar fans ook niet.
Verstappen begon vanaf P5, haalde al snel George Russell in voor P4 en zou vervolgens ook nog een poging wagen om P1, P2 en P3 tegelijk af te pakken. Dit mislukte echter, waarna hij door het gras moest om zijn auto uit de muur te houden. Russell had graag een straf voor de Nederlander, en nog wat andere coureurs, gezien, maar de FIA gaf alleen Hamilton een straf voor een moment daarna.
Fans reageren op inhaalpoging Verstappen
De mislukte inhaalpoging van Verstappen aan het einde van de eerste bocht is door F1-fans wisselvallig ontvangen. Sommige mensen genieten van de controle die Verstappen laat zien op het moment dat hij te hard de bocht in blijkt te gaan en zijn auto uit de muur weet te houden, terwijl andere mensen het allemaal niet zo bijzonder vinden dat Verstappen zijn eigen fout moet herstellen.
