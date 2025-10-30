Max Verstappen stond afgelopen weekend tijdens de F1 Grand Prix van Mexico-Stad in de spotlight door zijn poging om drie posities tegelijk te veroveren bij de start. Coureurs als Lewis Hamilton en George Russell konden het niet zo waarderen en een paar fans ook niet.

Verstappen begon vanaf P5, haalde al snel George Russell in voor P4 en zou vervolgens ook nog een poging wagen om P1, P2 en P3 tegelijk af te pakken. Dit mislukte echter, waarna hij door het gras moest om zijn auto uit de muur te houden. Russell had graag een straf voor de Nederlander, en nog wat andere coureurs, gezien, maar de FIA gaf alleen Hamilton een straf voor een moment daarna.

Artikel gaat verder onder video

Fans reageren op inhaalpoging Verstappen

De mislukte inhaalpoging van Verstappen aan het einde van de eerste bocht is door F1-fans wisselvallig ontvangen. Sommige mensen genieten van de controle die Verstappen laat zien op het moment dat hij te hard de bocht in blijkt te gaan en zijn auto uit de muur weet te houden, terwijl andere mensen het allemaal niet zo bijzonder vinden dat Verstappen zijn eigen fout moet herstellen.

only he can do this — NXTLVL👑️.eth | Polygon Labs (@0xNXTLVL) October 30, 2025

That was a great turn 😮‍💨 pic.twitter.com/eVFaKJ4XGa — Dignal 🦾 (@Web3Looper) October 30, 2025

Nothing incredible about going for a gap that doesn’t exist, outbraking yourself & gaining a position off-track without penalty — stanreport (@stanreport) October 30, 2025

A reminder that champions thrive when the stakes are highest. 🏎️💫🔥 — Ch.Muhammad Kamran (@ChKamran92804) October 30, 2025

Max is literally the best F1 driver to ever live — Gage Bratz (@gage_bratz) October 30, 2025

Max's whole pit crew absolutely sweating bullets after this pic.twitter.com/3LSp8QOADT — Trial Xtreme (@TrialXtreme) October 30, 2025

Gerelateerd