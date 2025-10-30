Villeneuve zag Verstappen door FIA benadeeld worden in Mexico: "Echt gênant"
Jacques Villeneuve heeft via sociale media zijn onvrede geuit over de beslissing van de FIA om een Virtual Safety Car in te zetten tijdens de race in Mexico. Volgens de oud-wereldkampioen was de timing van de neutralisatie onnodig en benadeelde het de kijkers en de coureurs, waaronder Max Verstappen.
De Virtual Safety Car werd ingezet na een incident met Carlos Sainz, die zijn Ferrari in het Foro Sol had geparkeerd. Hoewel de situatie veilig was, besloot de wedstrijdleiding in te grijpen, omdat er een melding was van een mogelijke brand bij de auto van Sainz. De neutralisatie kwam op een ongelukkig moment, vlak voor het einde van de race, toen er spannende duels op de baan plaatsvonden.
Villeneuve over willekeurige straffen FIA
Villeneuve vraagt zich af hoe willekeurig de straffen zijn die de FIA uitdeelt. "Hij wist weer dichter bij de leiding te komen in het kampioenschap. Het was echter wel een chaotische race, vooral bij de start. Ik vraag me af hoe willekeurig de straffen zijn die worden uitgedeeld. Soms grijpt de FIA wel in, en soms weer niet. Het is echt een beetje verwarrend. Het ergste van allemaal was die Virtual Safety Car", zo schrijft hij op X.
Villeneuve over gênante VSC
Villeneuve vervolgt: "Die werd geactiveerd met nog twee ronden te gaan, toen er op de baan mooie duels werden uitgevochten. Dat was echt een beetje gênant. De auto van Sainz was volledig van de baan, op het langzaamste gedeelte van het circuit. Er was geen enkele reden om in die laatste twee rondjes nog in te grijpen. Er kijken zoveel miljoenen mensen naar de race, en daar moet je ook rekening mee houden."
