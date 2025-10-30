Ecclestone (95) vertelt over opvoeden vijfjarig zoontje met 46 jaar jongere vrouw
Bernie Ecclestone (95) en zijn vrouw Fabiana Flosi (49) hebben in een interview met BILD openhartig gesproken over hun ervaringen als ouders van hun vijfjarige zoon, Ace. Ondanks het grote leeftijdsverschil van 46 jaar tussen het paar, lijkt het ouderschap goed te verlopen. Het gezin woont in het Zwitserse Gstaad, maar brengt ook tijd door in Brazilië.
Ace, die vijf jaar geleden werd geboren toen Bernie 89 jaar oud was, groeit op in een meertalige omgeving. Hij spreekt Portugees dankzij zijn moeder, Engels zoals zijn vader, en Duits omdat hij naar de Internationale Kleuterschool in Gstaad gaat. Fabiana legt uit dat ze samen met de voormalig Formule 1-baas als een team werken om Ace op te voeden. "Als ik ooit een beetje ongeduldig ben, legt Bernie hem op zijn gebruikelijke kalme en rustige manier uit dat hij pas een half uur tv mag kijken nadat hij zijn huiswerk heeft gedaan," vertelt ze.
Opvoeden
Het stel heeft duidelijke regels voor Ace, zoals het beperken van online en tabletgebruik tot alleen op dinsdagen, terwijl zijn klasgenoten dagelijks toegang hebben tot deze media. Fabiana merkt op: "Het is voor ons niet makkelijk om Ace uit te leggen dat internet, tablet en YouTube alleen op dinsdag beschikbaar zijn, terwijl zijn klasgenoten dat elke dag mogen. Ik denk dat het een goed idee is dat hij zijn eerste mobiele telefoon krijgt als hij 12 of 14 is." De voormalig F1-baas voegt eraan toe dat Ace deze regels prima vindt. "Ace accepteert het en klaagt niet." Vervolgens verklaart Bernie met trots: "Hij is een slimme, intelligente, geweldige jongen. Ik zie nu al geen grenzen aan wat hij zal kunnen bereiken."
Oude man
Ace begon al op tweejarige leeftijd met skiën en heeft een brede smaak als het op eten aankomt, met sushi als zijn favoriet, zo vertelt het koppel. De voormalig F1-baas hoopt dat Ace hem niet als de oude man ziet, maar als iemand die hem begrijpt en behandelt zoals hij dat nodig heeft. Hij verwoordt het zowel in het Nederlands als in het Engels: "Ik hoop dat hij me niet als een oude man ziet. Ik probeer te zijn zoals hij wil dat ik ben. Hij is een slim jongentje, dus hij moet ook zo behandeld worden."
