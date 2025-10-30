'Hamilton en Verstappen lagen stevig in de clinch met elkaar in Mexico'

Max Verstappen en Lewis Hamilton kwamen elkaar afgelopen weekend tijdens de F1 Grand Prix van Mexico-Stad tegen op de baan, iets wat dit jaar nog niet heel vaak is gebeurd. Volgens Auto, Motor und Sport toonde het gevecht aan dat Hamilton er als verliezer uit is gekomen.

Hamilton begon vanaf P3 aan de race, terwijl Verstappen zich vanaf P5 een weg naar voeren moest gaan banen. De Nederlander begon uitstekend en was al snel langs Russell, waarna hij vervolgens een poging deed om in de eerste bocht langs zowel Charles Leclerc als Hamilton te gaan. Dit bleek iets te enthousiast, waarna hij door het gras reed en op P4 weer op de baan kwam. Even later ging Verstappen wel langs Hamilton voor P3 en moest Hamilton buiten de baan. De Brit werd hier wel voor gestraft, Verstappen voor het moment in de eerste bocht niet.

Hamilton vs Verstappen

Dat de actie van Verstappen niet succesvol was, betekent niet ze er bij AMuS niet van genoten. Dit stelt Schmidt in de podcast Formel Schmidt. "Toch was het een waanzinnige actie van Max. Even dacht ik: die gaat gewoon aan de leiding vanaf P5. Hij remde natuurlijk extreem laat, kwam op de kerbstone terecht, waardoor de auto onrustig werd. Hij moest de hele, hele wijde lijn nemen, en zo snijd je van bocht 1 tot bocht 3 het stuk af via het gras. Leclerc moest ook laat op de rem en moest ook die route nemen, alleen iets meer aan de binnenkant. Uiteindelijk was daarna de volgorde zo dat Lewis Hamilton de pechvogel was. Hij had eigenlijk de neus voor Norris en die bocht had hem moeten toebehoren, maar van buiten kwamen er een paar anderen voorbij. Hij had tweede moeten liggen, niet Leclerc."

AMuS over gevecht Verstappen vs Hamilton

Bij AMuS zagen ze dat het duel tussen Hamilton en Verstappen even later in de race hard tegen hard ging. "De twee wereldkampioenen gingen stevig met elkaar in de clinch. Ook hier moet je eigenlijk zeggen: die bocht had van Hamilton moeten zijn. Hij lag bij het rempunt nog een halve autolengte voor. Het probleem voor Hamilton was dat hij het natuurlijk probeerde, maar aan de rechterkant zat ook nog George Russell. Hij kwam er aanvankelijk niet langs, toen ging er een groot gat open, en wilde hij met geweld langs Verstappen. Hij vond dat de plek van hem was, en dat was terecht. Hij remde alleen zo laat dat hij bochten 4 en 5 afsneed."

