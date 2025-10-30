Max Verstappen en Red Bull Racing zijn in 2025 bezig met een flinke comeback, iets wat mede is ontstaan door de komst van Laurent Mekies en de beslissing om met updates de auto nog beter te maken. Toch zit hier ook een keerzijde aan: 2026.

Red Bull en Verstappen domineerden in 2022 en 2023 het nieuwe tijdperk in F1 en hadden eigenlijk geen concurrentie. Alleen Ferrari kon begin 2022 even meedoen, wat onder meer mooie gevechten op heeft geleverd tussen Verstappen en Charles Leclerc, maar ook dit was wel voorbij toen de races in Europa begonnen. Verstappen en Red Bull noteerden zeker in 2023 record na record en leken ook in 2024 weer te gaan domineren. Zo begon het seizoen 2024 ook, met zege na zege en eigenlijk geen enkel team dat een uitdager leek te zijn. Toen veranderde sportief gezien echter alles.

2024 moment van de ommekeer bij McLaren en Red Bull Racing

Toen F1 eenmaal in Europa kwam en de teams begonnen met het upgraden van de auto, begonnen er veranderingen zichtbaar te worden. McLaren begon als subtopper aan het seizoen, maar werd door succesvolle upgrades ineens een serieuze uitdager van Red Bull. Zeker Lando Norris bleek in de vernieuwde McLaren heel snel te zijn en bijna elk weekend wel in staat om Verstappen uit te dagen of zelfs te verslaan. Dit kwam echter ook door het feit dat de upgrades van Red Bull de auto juist niet beter bleek te maken. Hierdoor kon McLaren het gat dichten en had het gedurende de rest van het seizoen de betere auto. Ook Ferrari kwam aan het einde van het seizoen met Mercedes nog opzetten, terwijl Red Bull wegzakte.

2025 het seizoen van twee gezichten

Zo begon vervolgens het seizoen 2025 met McLaren en Ferrari als grootste favorieten, met Mercedes en Red Bull als outsiders. Dit bleek echter niet het geval, want Ferrari bleek helemaal geen uitdager van McLaren te zijn. McLaren was dominant en ook Red Bull bleek geen stappen te hebben gezet, waardoor een vijfde titel op het oog lastig leek te worden voor Verstappen. De Nederlander maximaliseerde wel elk weekend, maar in Spanje ging het voor het eerst fout. De Nederlander maakte een fout en incasseerde een penalty, waardoor hij op P10 kwam terwijl P3 of P4 ook had gekund. Dit, samen met zijn DNF in Oostenrijk, zorgde ervoor dat tijdens de zomerstop de hoop wel vervlogen was.

Toen was daar het ontslag van teambaas Christian Horner en de komst van Laurent Mekies. De Fransman bracht meer technische kennis en greep meteen de touwtjes stevig in handen door middel van een andere aanpak. Er wordt, zo vertelde adviseur Helmut Marko, nu minder vertrouwt op de simulator - die correlatieproblemen had - en meer op de feedback van de coureurs en er wordt op vrijdag meteen met een wat hogere motorstand gereden om zo zinvollere data te verzamelen. Het had meteen effect, want vanaf Zandvoort begon Red Bull ineens beter te presteren.

Red Bull besluit auto 2025 door te ontwikkelen

Vervolgens besloot Mekies en de leiding van Red Bull de knoop door te hakken en nog meer updates te brengen om zo de RB21 te verbeteren en Verstappen een kans te geven om alsnog zijn vijfde titel te veroveren. Dit terwijl eigenlijk alle teams, waaronder McLaren, al klaar waren met doorontwikkelen en zich op dat gebied al aan het focussen waren op 2026. Hierdoor bleek Red Bull een grote inhaalslag te maken, want hun updates werkten. Verstappen is, vanaf de race in Nederland, drie keer eerste, twee keer tweede en een keer derde geworden. Ondertussen viel zowel Piastri als Norris een keer uit en is vooral Piastri zijn vorm compleet kwijt, iets wat eind 2024 ook al het geval was tijdens de laatste races van het seizoen.

Hierdoor heeft Verstappen nu nog 36 punten achterstand op Norris en 35 punten achterstand op Piastri met nog vier races en twee sprintraces te gaan. Verstappen heeft het nog net niet in eigen hand, want als hij de laatste vier races en twee sprintraces wint dan komt hij zes punten te kort ten opzichte van Norris als de Brit telkens tweede wordt.

Risico richting 2026 en nieuwe tijdperk

Toch is het wel een behoorlijk risico wat Red Bull neemt. Mekies stelt dat dit wel meevalt, omdat er met deze updates ook meteen wordt gewerkt met de tools en materiaal waar in 2026 ook mee gewerkt gaat worden. Toch is het een feit dat Red Bull, zeker met de regels omtrent de windtunnel en de tijd die elk team daarin kan steken op basis van waar ze staan in het kampioenschap bij de constructeurs, minder tijd heeft om de auto van 2026 te verbeteren dan de rest.

Het kan zijn dat Red Bull nu al het gevoel heeft dat de auto van volgend jaar, die gebruik gaat maken van een motor van Red Bull Ford, niet in 2026 competitief genoeg gaat zijn om Verstappen aan de titel te helpen, Hierdoor kan de beslissing zijn genomen om alles op 2025 te zetten in een poging Verstappen nog een vijfde titel op rij te bezorgen. Dit kan echter ook andere gevolgen hebben.

Toekomst Verstappen

Een mindere auto in 2026 kan er namelijk ook voor zorgen dat Verstappen tijdens de zomerstop niet in de top drie staat bij de coureurs en dus zijn prestatieclausule zou kunnen activeren als een Mercedes of Aston Martin (of een ander team) wel een goede auto blijkt te hebben waar Verstappen kampioen mee kan worden en Verstappen niet het gevoel heeft dat Red Bull en Ford het tij snel kunnen keren.

Het is een risico dat Red Bull bewust lijkt te nemen. Wellicht omdat het team denkt dat Verstappen, zelfs als hij zijn prestatieclausule kan activeren, nog steeds ervoor zal kiezen om bij Red Bull te blijven voor 2027 en daarna. Het lijkt in ieder geval een grote gok te zijn waarvan de toekomst alleen gaat uitwijzen of dit de juiste keuze is geweest.

