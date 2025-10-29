Het lijkt erop dat Franco Colapinto ook komend jaar de teamgenoot van Pierre Gasly bij Alpine wordt. Er waren twijfels of de Argentijn wel de juiste coureur voor het Franse team was, maar Autoracer meldt dat adviseur Flavio Briatore overtuigd is geraakt van de rookie.

Colapinto werd afgelopen jaar als vervanger van Logan Sargeant bij Williams gehaald. Daar liet de jongeling zien dat hij over de nodige snelheid beschikte. Toch waren er later in het seizoen ook enkele incidenten, waardoor er twijfels rezen over zijn talent. Jack Doohan begon bij Alpine als teamgenoot van Gasly, maar werd na vijf races vervangen door Colapinto. Ook dit seizoen kan Colapinto het niet altijd schadevrij houden, maar de laatste paar races lijkt hij een stijgende lijn te laten zien.

'Gasly en Colapinto in 2026 bij Alpine'

Komend seizoen krijgen we binnen de Formule 1 te maken met nieuwe auto’s en nieuwe motoren. Alpine zal vanaf dat moment ook afstappen van haar eigen power unit en klantenteam van Mercedes worden. Het gebrek aan pk’s was de afgelopen jaren namelijk een zorgenkindje bij het Franse team. Gasly tekende onlangs zijn contractverlenging bij Alpine en volgens de Italiaanse media wil Briatore ook vasthouden aan Colapinto; die beslissing is inmiddels genomen. De engineers en Briatore zien nog altijd potentie in de Argentijn, en rondom het raceweekend in Brazilië wordt de bevestiging van het nieuws verwacht.

