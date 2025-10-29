Red Bull Racing kreeg tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten, de wedstrijd vóór Mexico-Stad, een flinke boete van €50.000. Een monteur van het team waar Max Verstappen voor uitkomt, begaf zich op een plek waar hij niet had mogen zijn in een poging McLaren en Lando Norris te stangen. Verstappen geeft toe dat de spelletjes een beetje uit de hand gelopen zijn.

McLaren plakte steeds een stukje tape op de muur die de baan met de pitstraat scheidt, om Norris een markeringspunt te geven voor zijn gridbox. Red Bull poogde deze keer op keer eraf te halen, maar McLaren nam maatregelen door extra sterk tape of ander plakkend materiaal te gebruiken. Op het Circuit of the Americas negeerde een Red Bull-monteur instructies van de marshals tijdens de opwarmronde om het stuk tape eraf te halen, wat een boete van €50.000 opleverde. McLaren had op het stuk tape geschreven: 'Better luck next time!'

Red Bull staat bekend om haar spelletjes

Het is niet de eerste keer dat Red Bull op ieder vlak de overhand probeert de krijgen in een strijd om het wereldkampioenschap. Het kamp van Verstappen deed dit ook in 2021 in het gevecht met Lewis Hamilton. "Een mooi voorbeeld is dat Max achter de Mercedes ging staan en de achtervleugel even goed voelde", vertelde Bradley Scanes, de coach van Verstappen, bij de High Performance-podcast over São Paulo dat jaar. "Dat was gewoon ingecalculeerd. Hij wist dat hij niet meer dan een boete van €50.000 zou krijgen en dat het geen straf op de baan op zou leveren. Het was zeker weten van tevoren besproken door het team." Het was een manier om de druk op te voeren bij Mercedes.

Een beetje uit de hand gelopen

Verstappen gaf in het weekend van de Grand Prix van Mexico-Stad toe dat Red Bull nu een beetje te ver is gegaan met tape-gate. "Ja, ja, al een paar wedstrijden was dat zo het geval", vertelde de Nederlander lachend bij Viaplay. "Ik vind het op zich best wel grappig. Ja, het zijn ook gewoon een beetje de spelletjes die je speelt. En nu was het misschien een beetje uit de hand gelopen dat die monteur iets te lang nodig had op de grid. En dat is dan duidelijk. Dat zijn duidelijke regels natuurlijk waar je je aan moet houden."

