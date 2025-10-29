Toekomst Yuki Tsunoda in de Formule 1 onzeker na aanstelling Jak Crawford bij Aston Martin
Toekomst Yuki Tsunoda in de Formule 1 onzeker na aanstelling Jak Crawford bij Aston Martin
De toekomst van Yuki Tsunoda in de Formule 1 is volgens bronnen van PlanetF1.com meer dan ooit onzeker. Met de recente aankondiging van Aston Martin dat Jak Crawford in 2026 de nieuwe derde coureur van het team wordt, lijkt de deur voor de Japanner bij het team definitief dicht. De jonge Amerikaan, die momenteel in de Formule 2 rijdt, zal als reservecoureur aanwezig zijn bij alle 24 Grands Prix en speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de nieuwe bolide van Aston Martin, die voor het eerst met Honda-motoren zal rijden.
De situatie rondom de Red Bull Racing-coureur is de afgelopen weken nijpend geworden. Tsunoda werd vaak genoemd als mogelijke reservecoureur bij Aston Martin, mede door zijn nauwe banden met Honda. Met de komst van de 20-jarige Amerikaan lijkt die optie nu echter van de baan. Aston Martin heeft met deze keuze duidelijk voor de toekomst gekozen.
Drugovich en Tsunoda
De kans voor de Japanner om bij Aston Martin aan de slag te gaan, leek eerder te groeien nadat Felipe Drugovich, de huidige reservecoureur van het team, aankondigde dat hij weer fulltime gaat racen in de Formule E voor Andretti. Volgens bronnen zou de Braziliaan zijn samenwerking met Aston Martin zelfs beëindigen nog vóór de start van het nieuwe Formule E-seizoen in december. Dit zou een opening hebben kunnen bieden voor de Red Bull-coureur, maar met de aanstelling van de jonge Amerikaan lijkt die kans nu verkeken.
Toekomst Tsunoda in de F1
Met de komst van de jonge Amerikaan bij Aston Martin, is de toekomst van de Japanner in de koningsklasse meer dan ooit onzeker. De keuze van Aston Martin laat zien dat het team zich richt op de lange termijn en de jonge Amerikaan een kans biedt om zich te bewijzen in de koningsklasse. Voor de Red Bull-coureur betekent dit dat hij zich opnieuw moet herpositioneren en wellicht op zoek moet gaan naar andere mogelijkheden binnen de koningsklasse.
