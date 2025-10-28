George Russell was na de Grand Prix van Mexico niet te spreken over de late teamorder van Mercedes. Hij vond zelf sneller dan teamgenoot Andrea Kimi Antonelli te zijn, maar het team besloot pas laat in de race om de coureurs van positie te laten wisselen. Volgens de Brit kwam die beslissing zo laat, dat het geen effect meer had.

De spanning begon op te lopen toen de Britse coureur in ronde 35 aangaf beduidend meer tempo te hebben dan zijn teamgenoot. Mercedes besloot echter geen directe teamorder te geven en liet weten dat de coureurs 'vrij waren om te racen'. Niet veel later liet Russell zijn frustratie op de boordradio de vrije loop over het gebrek aan teamorders: "We hebben een Ferrari en een Haas voor ons, we kunnen hier vechten voor het podium!"

Te late teamorder

De spanning bleef maar oplopen op de Duitse formatie toen ook na ronde 38 nog steeds geen knoop was doorgehakt. "Willen jullie dat ik deze McLaren voor laat gaan?", kwam Russell sarcastisch op de boordradio. "Ik geef de positie graag terug aan Kimi als ik Bearman niet kan inhalen, maar zo verpesten we allebei onze race." Ondertussen naderde Oscar Piastri in rap tempo de beide Mercedessen. Toen race-engineer Marcus Dudley hem waarschuwde voor hoge bandentemperaturen, beet Russell terug: "Marcus, ik heb een veel snellere auto in m'n nek. Ik probeer mijn positie vast te houden. Ik ben sneller dan Kimi, laat me vechten voor het podium. Als het niet lukt, geef ik het plekje terug."

Russell teleurgesteld

Uiteindelijk besloot Mercedes pas in ronde 41 om de coureurs van positie te laten wisselen, maar volgens de Mercedes-coureur kwam dat veel te laat. "Ik had in die ronden veel meer tempo en had Ollie [Bearman] kunnen aanvallen, die geen DRS had", vertelde hij na afloop bij Sky Sports F1. "Maar ik zat vast in de DRS-trein achter Kimi. We hebben het tien ronden te lang laten duren. Tegen de tijd dat de call kwam, waren mijn banden, remmen en motor oververhit. Toen had het geen zin meer. Of je doet het meteen, of je doet het niet." Russell moest de positie, nadat Piastri de beide Mercedessen alsnog had ingehaald, teruggeven aan Antonelli en finishte uiteindelijk als zevende op het Autódromo Hermanos Rodríguez.