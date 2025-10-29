Verstappen tegen Norris en Piastri: waar kan de Nederlander in de laatste races toeslaan?

Max Verstappen heeft zijn achterstand afgelopen weekend weer weten te verkleinen op de leider in het wereldkampioenschap. Sinds de F1 Grand Prix van Mexico-Stad is dat Lando Norris, door een minder resultaat van Oscar Piastri. Met nog vier races en twee sprintraces te gaan is de vraag: waar gaat Verstappen toe kunnen slaan?

De Nederlander deed begin 2025 prima mee met Norris en Piastri, die toen in een veel betere en snellere auto zaten dan de Nederlander. In Spanje ging de Nederlander in de fout en moest hij een straf verwerken die hem terug zou zetten naar P10, terwijl hij P3 of P4 had kunnen halen. Dit, samen met zijn DNF in Oostenrijk en mindere resultaten in Europa zorgden ervoor dat niemand meer rekening hield met de Nederlander toen de zomerstop was aangebroken. Sinds het weekend in Zandvoort, en dus vooral na de zomerstop, is alles anders. Verstappen won drie races, werd twee keer tweede en in Mexico dus derde. Dit terwijl Norris uitviel in Nederland en zevende werd in Bakoe en Piastri uitviel in Bakoe en de laatste vier races niet meer op het podium stond.

Artikel gaat verder onder video

Hierdoor heeft Verstappen nog 36 punten achterstand op Norris en 35 punten op Piastri. Als Verstappen alles wint vanaf nu en Norris of Piastri telkens tweede wordt, komt hij zes punten en vier punten te kort voor de titel ten opzichten van Norris en Piastri. Oftewel: de Nederlander heeft het nog net niet in eigen handen. Nog vier races en twee sprintraces te gaan: waar kan Verstappen toe gaan slaan?

Grand Prix van São Paulo

Te beginnen begin november in Brazilië met de Grand Prix van São Paulo, wat een sprintweekend gaat zijn. Het is een circuit dat Verstappen uitstekende ligt en waar de auto van Red Bull ook vaak goed is. Verstappen won in 2019, 2023 en 2024 de Grand Prix, waarbij zijn zege in 2024 natuurlijk de boeken in is gegaan nadat hij vanaf P17 de race won. Het circuit lijkt het ideale weekend te zijn voor Verstappen om echt flink toe te slaan, want naast dat hij zelf altijd goed in vorm is op deze baan, was de auto van McLaren dat de afgelopen twee seizoenen zeker op zondag niet.

Norris werd vorig jaar zesde, terwijl Piastri achtste werd met een auto die toen al de beste auto van de grid was. In 2023, toen McLaren ook een goede auto had, werd Norris tweede en Piastri veertiende. Het is een circuit waar zeker Piastri zich dus sowieso nog niet echt thuis heeft gevoeld en waar tevens de bandendegradatie vaak geen hele grote rol speelt. Dit circuit heeft alles in zich om het weekend te worden dat Verstappen zich echt weer in het gevecht gaat mengen en wellicht zelfs alles weer in eigen handen gaat krijgen.

Related image

Grand Prix van Las Vegas

Na een week rust begint de afsluitende triple header, te beginnen in Las Vegas. Verstappen won in 2023 deze race, terwijl hij in 2024 vijfde werd. Het goede nieuws voor Verstappen is dat de auto van McLaren in 2023 en 2024 op dit circuit ook niet echt succesvol bleek. Allesbehalve zelfs. In 2023 viel Norris uit nadat de kwalificatie ook al dramatisch was verlopen, terwijl Piastri tiende werd. In 2024 werd Norris zesde en Piastri zevende, achter Verstappen dus.

Ook dit weekend lijkt Red Bull met Verstappen in het voordeel te zijn, simpelweg omdat Las Vegas een circuit is met veel topsnelheid en snelle bochten. McLaren moet het niet echt van de topsnelheid hebben en heeft vaak de overhand in de technischere circuits of op circuit waar de bandendegradatie flink is. Net zoals in São Paulo liggen hier dus kansen voor Verstappen. Daarnaast bleken Ferrari en Mercedes hier in 2024 ook competitief te zijn, waardoor er nog eventueel auto's tussen Verstappen en de coureurs van McLaren in kunnen komen. Wat McLaren hoop zal geven, is dat de degradatie van de banden in 2023 en 2024 in Las Vegas flink bleek te zijn. Dit is iets waar McLaren wellicht weer een voordeel kan behalen ten opzichte van de rest.

Related image

Grand Prix van Qatar

Vervolgens, een week later, staat het sprintweekend in Qatar op het programma. Ook dit is een circuit dat nog vrij nieuw is op de kalender, maar waar Verstappen al wel succes heeft gekend. Sterker nog: hij won in 2023 en 2024 de race. Norris en Piastri werden in 2023 tweede en derde op ongeveer vijf seconden van de Nederlander, terwijl in 2024 het wat minder ging: Piastri werd derde, Norris werd tiende.

Ook dit is een circuit dat Red Bull beter zou moeten liggen, vanwege de snelheid van het circuit en het ontbreken van echt langzame en technische bochten. Het zijn vooral rechte stukken en snelle bochten waar de coureurs in Qatar mee te maken krijgen. Waar McLaren dan weer wel hoop uit zal putten, is dat de degradatie van de banden vaak enorm is. Er is geen team in F1 waar ze dit beter onder controle hebben dan McLaren.

Related image

Tot slot de afsluiter: de Grand Prix van Abu Dhabi. Het terrein van Verstappen, zo blijkt uit de geschiedenis. Verstappen won de race, of hij nou de snelste auto had of niet, in 2020, 2021, 2022 en 2023. Het mindere nieuws is echter wel dat het Norris was die in 2024 die reeks doorbrak door de race te winnen. De Brit reed toen een ijzersterk weekend, terwijl Piastri tiende werd. Verstappen werd vorig jaar overigens zesde, nadat hij vanaf P4 was begonnen. In 2023, toen Verstappen dus won, werd Norris vijfde en Piastri zesde.

Vorig jaar bleek Red Bull in Abu Dhabi geen best weekend te hebben, maar gezien het circuit zouden zeker de eerste twee sectoren in het voordeel van Verstappen en Red Bull moeten zijn vanwege de rechte stukken, topsnelheid en veel snelle bochten. De derde sector, die wat technischer is, zal wat meer in het voordeel van McLaren zijn. Op papier lijkt dit weekend het meest uitdagend te gaan zijn. Abu Dhabi staat niet per se bekend als een circuit waar de bandendegradatie verder extreem goed of slecht is, dus daar lijkt McLaren dan weer geen groot voordeel te kunnen behalen.

Related image

Conclusie

Zoals eerder gezegd heeft Verstappen nog net niet het heft in eigen handen, iets wat na het weekend in São Paulo kan gaan veranderen. De taak van Verstappen lijkt vrij eenvoudig: vier races en twee sprintraces winnen en hij is wereldkampioen. Zeker in São Paulo, Las Vegas en Qatar lijken er kansen te liggen voor Verstappen, op circuits waar hij persoonlijk goed is geweest, Red Bull een prima historie heeft, McLaren het lastig heeft gehad of Red Bull vanwege de lay-out van het circuit in het voordeel kan zijn.

Oftewel: Verstappen maakt, gezien het huidige gat, het ontbreken - wederom - van vorm bij Piastri tijdens het einde van het seizoen - en de vier circuits die eraan zitten te komen, nog een serieuze kans om de titel te veroveren. De Nederlander weet ook dat hij nagenoeg foutloos moet gaan zijn, maar zal ook hopen dat de mindere vorm van McLaren (en zeker Piastri) door zal zetten en Mercedes en Ferrari ook nog wat roet in het eten van de coureurs van McLaren kunnen gooien.

Gerelateerd