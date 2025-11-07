BREAKING: Colapinto tekent contractverlenging bij Alpine en blijft naast Gasly in 2026
Franco Colapinto heeft zijn handtekening onder een contractverlenging gezet bij het Alpine F1 Team. Dat heeft de Franse renstal zojuist bekendgemaakt. De coureur die vooral in zijn thuisland Argentinië razend populair is, zal dus de teamgenoot blijven van Pierre Gasly in 2026.
Na meerdere nationale titels te hebben behaald in de kartsport, begon Colapinto in 2019 aan zijn eerste voltijdse seizoen in de autosport. Hij werd direct kampioen in de Spaanse Formule 4. Het jaar daarop won hij wedstrijden in de Toyota Racing Series in Nieuw-Zeeland en de Formule Renault Eurocup. Hij besloot zich vervolgens een jaar lang te concentreren op de sportscar-racerij en zegevierde met onder andere Nyck de Vries in de European Le Mans Series. Daarna pakte hij de eenzitters weer op en met succes. In 2022 en 2023 won hij races in de FIA Formule 3, voordat hij in 2024 ook op de hoogste trede van het podium mocht staan in de FIA Formule 2.
Geen punt voor Alpine, toch een contractverlenging
Zijn F2-campagne kwam vorig jaar echter vroegtijdig ten einde. Williams wilde Colapinto namelijk inzetten als de vervanger van de ontslagen Logan Sargeant. En hij deed het beter dan verwacht door in zijn tweede Grand Prix ooit meer punten te pakken dan Sargeant in zijn gehele carrière had behaald. Colapinto werd achtste in Azerbeidzjan en volgde het op met een tiende stek op het Circuit of the Americas. Williams had ondertussen al besloten om Carlos Sainz aan te nemen voor 2025.
Aan het begin van dit seizoen was Alpine niet tevreden over de prestaties van rookie Jack Doohan en dus werd hij na slechts zes raceweekenden aan de kant gezet. Sindsdien vinden we Colapinto, op uitleenbasis van Williams, in de roze-blauwe bolide. Hij heeft geen enkel punt weten te scoren, maar heeft hij genoeg laten zien om een contractverlenging voor 2026 te verdienen.
