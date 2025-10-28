Ollie Bearman kwam afgelopen zondag als vierde over de streep in de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. Het voelde als iets heel speciaals dat hij met zijn Haas de kans kreeg om met de koplopers te vechten tussen de Ferrari's, McLarens en Mercedessen evenals met Max Verstappen. Tom Coronel werd er ook emotioneel van.

Bearman had zich als tiende gekwalificeerd op het Autódromo Hermanos Rodríguez en schoof op naar P9 voor de start dankzij de gridstraf voor Carlos Sainz. Hij haalde Kimi Antonelli, Oscar Piastri en Isack Hadjar in om zo de zesde stek in handen te nemen. Vervolgens profiteerde hij van het gevecht tussen Verstappen, Lewis Hamilton en Russell. De Haas-rookie moest zij-aan-zij met Verstappen om de vierde plek af te pakken, iets waar hij doodsbang voor was. Hamilton viel terug door een tijdstraf en Verstappen ging hem weer voorbij door een eenstopper te doen. Zo kwam Bearman uiteindelijk als vierde aan de finish, zijn tot dusver beste resultaat in de Formule 1.

Bearman was in shock

"Ik wilde altijd al een keer met Max vechten, maar ik wist niet dat het nu al had kunnen gebeuren, dus ik ben heel blij", begon Bearman bij Viaplay. Toen hij zijn vriendin Alicia en vader David in tranen zag, werd de jonge Brit eveneens emotioneel. "Het is iets heel speciaals. Op een gegeven moment lagen we zelfs op een podiumpositie. Ik was in shock met hoe de race ging."

Tranen bij Coronel

Coronel kon ook de tranen niet binnenhouden. "Dit is waar je het allemaal voor doet. Je moet zo veel opgeven. Dat kun je echt niet inschatten, zo'n familie die all-in gaat. Dat gaat als een achtbaan op en neer. Ik vind het mooi dat een sportman dit soort dingen voor elkaar krijgt en dan ook nog die emoties heeft in plaats van dat je zo'n marketingmachine aan het woord hebt. Dat heb ik niet, ik spreek vanuit mijn hart, en dat zal altijd zo blijven. Dit zijn mensen die er zo veel voor over hebben, ik begrijp dit. En dan heeft hij nog niet eens een race gewonnen, maar voor hem is het alsof hij met Haas wereldkampioen is geworden."

