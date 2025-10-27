Bearman verrast met vierde plaats in Mexico: ‘Was doodsbang naast Verstappen’
Bearman verrast met vierde plaats in Mexico: ‘Was doodsbang naast Verstappen’
Rookie Oliver Bearman heeft in Mexico-Stad hoge ogen gegooid door als vierde over de streep te komen. De Haas van de Engelsman kon op het Autódromo Hermanos Rodríguez goed meekomen met de topcoureurs, en Bearman onthult dat er toch wel wat angst was toen hij met Max Verstappen in gevecht was.
Bearman vertrok zondag vanaf P9 en schoof in de openingsronde direct een aantal plaatsen op. De top drie kwam plots in zicht, omdat de mannen voor hem vooral met elkaar in gevecht waren. Lewis Hamilton probeerde zijn positie te verdedigen ten opzichte van Verstappen, die op zijn beurt George Russell onder druk zette. Bearman zag het allemaal voor zich gebeuren en profiteerde van de onderlinge gevechten.
'Doodsbange' Bearman profiteerde van knokpartij tussen Hamilton en Verstappen
Na afloop van de race wordt Bearman gevraagd naar zijn prestatie, terwijl hij op dat moment zijn vriendin en vader op een afstandje ziet staan en zijn emoties maar moeilijk kan bedwingen. Over het inhaalmoment in de openingsfase legt hij vervolgens bij F1TV uit: "Ik kon het allemaal voor me zien ontvouwen. Ik dacht: ‘Oké, ik moet dit voorzichtig aanpakken.’ En toen ik zag dat ze beiden [Hamilton en Verstappen] blokkeerden, dacht ik: ‘Oh!’ Toen ik daar aan de binnenkant zat… tja, op televisie kan ik niet echt zeggen wat ik dacht, maar ik was een beetje bang. Toen ik ernaast zat, was ik doodsbang."
Met de vierde plek in Mexico-Stad evenaarde Haas bovendien het beste resultaat uit de teamgeschiedenis. Romain Grosjean behaalde in 2018 eveneens een vierde plaats tijdens de Grand Prix van Oostenrijk.
Gerelateerd
Net binnen
Piastri moet rijstijl aanpassen aan MCL39: "Daar ben ik gewoon niet echt in meegegaan"
- 2 minuten geleden
Marko durfde als enige weddenschap aan voor podium Verstappen: 'Alleen ik was positief'
- 35 minuten geleden
- 1
Na gevecht in fanzone gingen Mexicaanse F1-fans ook op de vuist op tribunes tijdens race
- 1 uur geleden
Verstappen kon crash nog net vermijden dankzij les van papa Jos: "Rallyen met hem geoefend"
- 1 uur geleden
Alonso valt in Mexico voor vijfde keer uit: remproblemen lijken de boosdoener
- 2 uur geleden
VIDEO | Russell stoort zich aan FIA en had straf Verstappen willen zien
- 2 uur geleden
- 7
Veel gelezen
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
- Vandaag 09:24
Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?
- 16 oktober
Nico Hülkenberg reageert op startcrash in Austin: 'Ik kon geen kant op'
- 19 oktober