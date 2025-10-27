Rookie Oliver Bearman heeft in Mexico-Stad hoge ogen gegooid door als vierde over de streep te komen. De Haas van de Engelsman kon op het Autódromo Hermanos Rodríguez goed meekomen met de topcoureurs, en Bearman onthult dat er toch wel wat angst was toen hij met Max Verstappen in gevecht was.

Bearman vertrok zondag vanaf P9 en schoof in de openingsronde direct een aantal plaatsen op. De top drie kwam plots in zicht, omdat de mannen voor hem vooral met elkaar in gevecht waren. Lewis Hamilton probeerde zijn positie te verdedigen ten opzichte van Verstappen, die op zijn beurt George Russell onder druk zette. Bearman zag het allemaal voor zich gebeuren en profiteerde van de onderlinge gevechten.

'Doodsbange' Bearman profiteerde van knokpartij tussen Hamilton en Verstappen

Na afloop van de race wordt Bearman gevraagd naar zijn prestatie, terwijl hij op dat moment zijn vriendin en vader op een afstandje ziet staan en zijn emoties maar moeilijk kan bedwingen. Over het inhaalmoment in de openingsfase legt hij vervolgens bij F1TV uit: "Ik kon het allemaal voor me zien ontvouwen. Ik dacht: ‘Oké, ik moet dit voorzichtig aanpakken.’ En toen ik zag dat ze beiden [Hamilton en Verstappen] blokkeerden, dacht ik: ‘Oh!’ Toen ik daar aan de binnenkant zat… tja, op televisie kan ik niet echt zeggen wat ik dacht, maar ik was een beetje bang. Toen ik ernaast zat, was ik doodsbang."

Met de vierde plek in Mexico-Stad evenaarde Haas bovendien het beste resultaat uit de teamgeschiedenis. Romain Grosjean behaalde in 2018 eveneens een vierde plaats tijdens de Grand Prix van Oostenrijk.

Ollie Bearman got emotional seeing his girlfriend in tears after his incredible P4 in Mexico 🥹 pic.twitter.com/6ZS8c4jVM2 — Autosport (@autosport) October 26, 2025

