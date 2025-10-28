Max Verstappen heeft met zijn derde plaats in Mexico opnieuw een indrukwekkende statistiek op zijn naam geschreven. De Nederlander staat nu op de derde plaats in het lijstje met coureurs met meeste podiums in de Formule 1 ooit.

Max Verstappen kende een moeizaam weekend in Mexico, maar een gewaagde strategie en foutloze richt, brachten hem uiteindelijk de derde plaats. Lando Norris won de race met overmacht, waar teammaat Oscar Piastri moest tekenen voor de vijfde plaats. Zo wist de Red Bull Racing-coureur de schade in de strijd om het wereldkampioenschap goed te beperken. Met nog vijf Grands Prix en twee sprintraces te gaan bedraagt de achterstand op Norris 36 punten. Het gat naar Piastri is 35 punten.

Verstappen gaat Vettel voorbij in indrukwekkende lijst

Alhoewel Verstappen zelf niets om statistieken geeft, is hij met zijn derde plaats in Mexico een plekje gestegen in een indrukwekkend rijtje. De Limburger is Sebastian Vettel voorbij in de lijst met coureurs met de meeste podiumplaatsen ooit in de Formule 1. Verstappen staat nu op de derde plaats, met alleen Lewis Hamilton en Michael Schumacher nog voor zich.

Meeste podiumplaatsen ooit in de Formule 1

1. Lewis Hamilton: 202 podiums

2. Michael Schumacher: 155 podiums

3. Max Verstappen: 123 podiums

4. Sebastian Vettel: 122 podiums

5. Alain Prost / Fernando Alonso: 106 podiums

