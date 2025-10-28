Verstappen stijgt in indrukwekkende lijst na Grand Prix van Mexico
Verstappen stijgt in indrukwekkende lijst na Grand Prix van Mexico
Max Verstappen heeft met zijn derde plaats in Mexico opnieuw een indrukwekkende statistiek op zijn naam geschreven. De Nederlander staat nu op de derde plaats in het lijstje met coureurs met meeste podiums in de Formule 1 ooit.
Max Verstappen kende een moeizaam weekend in Mexico, maar een gewaagde strategie en foutloze richt, brachten hem uiteindelijk de derde plaats. Lando Norris won de race met overmacht, waar teammaat Oscar Piastri moest tekenen voor de vijfde plaats. Zo wist de Red Bull Racing-coureur de schade in de strijd om het wereldkampioenschap goed te beperken. Met nog vijf Grands Prix en twee sprintraces te gaan bedraagt de achterstand op Norris 36 punten. Het gat naar Piastri is 35 punten.
Verstappen gaat Vettel voorbij in indrukwekkende lijst
Alhoewel Verstappen zelf niets om statistieken geeft, is hij met zijn derde plaats in Mexico een plekje gestegen in een indrukwekkend rijtje. De Limburger is Sebastian Vettel voorbij in de lijst met coureurs met de meeste podiumplaatsen ooit in de Formule 1. Verstappen staat nu op de derde plaats, met alleen Lewis Hamilton en Michael Schumacher nog voor zich.
Meeste podiumplaatsen ooit in de Formule 1
1. Lewis Hamilton: 202 podiums
2. Michael Schumacher: 155 podiums
3. Max Verstappen: 123 podiums
4. Sebastian Vettel: 122 podiums
5. Alain Prost / Fernando Alonso: 106 podiums
Gerelateerd
Net binnen
FIA deelt uitslag onderzoek naar budgetcap, Red Bull onthult probleem in Mexico | GPFans Recap
- Gisteren 21:49
Rechtszaak Massa over 'Crashgate' deze week in Londen van start
- Gisteren 21:18
- 1
Ommekeer in de titelrace: "Er is duidelijk iets aan de hand met Piastri"
- Gisteren 20:51
- 2
Russell niet blij met Mercedes na GP Mexico: "We hebben het te lang laten duren"
- Gisteren 20:15
- 1
VIDEO: 'We zien Lando Norris voor het eerst als wereldkampioen' l GPFans Raceteam
- Gisteren 19:30
- 1
Mekies baalt van VSC: 'Voorkwam een mooi gevecht tussen Verstappen en Leclerc'
- Gisteren 18:59
Veel gelezen
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
- 27 oktober