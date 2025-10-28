Max Verstappen koos in de Grand Prix van Mexico voor een gewaagde bandenstrategie. Uiteindelijk bleek het een geniale zet, maar de Nederlander zelf was juist verbaasd dat de concurrentie voor een andere aanpak koos.

Het raceweekend in Mexico was een moeizame voor Red Bull Racing en Max Verstappen. De Nederlander klaagde het hele weekend over een gebrek aan grip in zijn RB21. Het enige sterke punt van de auto leek de snelheid over één ronde. Toen Verstappen zich op zaterdag slechts als vijfde kwalificeerde, leek een goed resultaat op zondag dus ver weg. Een bandenstrategie waarbij er werd gestart op de mediums om vervolgens te switchen naar de zachte band en een foutloze race van de regerend wereldkampioen zelf, leverde hem uiteindelijk echter de derde plaats op. Daarmee wist Verstappen de schade in het wereldkampioenschap te beperken. Hij finishte voor Oscar Piastri.

Podium voor Verstappen in Mexico

"Persoonlijk had ik niet verwacht op het podium te staan", blikt Verstappen terug. "En ik denk dat het er zelfs in de eerste stint niet echt naar uitzag. Op dat moment dacht ik dat we gewoon traag waren en moeite hadden met de banden. Ik denk wel dat, toen we overstapten naar de zachte band en de anderen op de medium reden, het allemaal wat competitiever leek."

Een verbaasde Verstappen

Hij vervolgt: "Ik bedoel, nog steeds niet op het niveau van Lando als je het gemiddelde van de race bekijkt, maar de zachte band was zeker een betere compound om op te racen, en het voelde allemaal wat beter aan. Dus ja, ik denk dat P3 overall echt goed is voor ons, zeker op een moeilijk weekend." Of hij verbaasd was dat de keuze om op de medium band te beginnen zich uitbetaalde? "Ik was verbaasd dat iedereen op de zachte band begon."

