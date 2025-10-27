Voormalig Formule 1-teammanager Peter Windsor begrijpt niets van de straffen die de FIA in Mexico heeft uitgedeeld. Volgens hem had Lewis Hamilton geen tijdstraf van tien seconden verdiend, maar hadden juist Max Verstappen en Charles Leclerc zich bij de stewards moeten melden.

Hamilton raakte in de openingsronde in gevecht met Verstappen, die een inhaalpoging waagde. De zevenvoudig wereldkampioen maakte zijn Ferrari breed, maar kon in ronde zes de RB21 van Verstappen niet langer achter zich houden. De Nederlander zette zijn wagen naast die van Hamilton bij het ingaan van bocht één, maar moest in bocht drie door het gras omdat er simpelweg geen ruimte meer was. Op weg naar bocht vier probeerde Hamilton zijn positie te verdedigen, maar hij verremde zich en kwam in het gras terecht. De Brit reed door en kwam opnieuw voor Verstappen uit. De Red Bull-coureur moest vervolgens in bocht vijf uitwijken en duwde daarbij bijna George Russell van de baan.

Straf Hamilton

Windsor stelt op zijn YouTube-kanaal dat Hamilton in deze situatie weinig verkeerd deed. "Lewis Hamilton kreeg uiteindelijk een tijdstraf van tien seconden, niet zozeer vanwege het incident zelf, maar omdat hij niet genoeg snelheid minderde toen hij de baan weer opkwam, waardoor zijn voorsprong op de rivalen groter werd. Dat moet je wél doen volgens de sporting code", legt Windsor uit. Ook wijst hij naar de rol van race-engineer Riccardo Adami: "Normaal gesproken springt er dan een race-engineer op de boordradio: ‘Ga iets langzamer, laat ze dichterbij komen.’ Dat gebeurde niet bij Ferrari. Dat is eigenlijk niet te verklaren, en ik voel wel met Hamilton mee."

Verstappen heeft geluk gehad, volgens Windsor

Daarnaast wijst Windsor op de actie van Verstappen, die volgens hem Russell simpelweg van de baan duwde. "Het andere dat ik wil zeggen, is dat ik vind dat Max een straf had moeten krijgen voor wat hij bij George deed. George moest echt uitwijken om Max te ontwijken, en daar kreeg Max geen straf voor. Oké, dat was achteraf goed voor de race, maar ik was toch wel verbaasd", legt hij uit.

Ook Charles Leclerc is volgens hem goed weggekomen: "In de wereld van de straffen waarin we nu leven, was ik geschokt dat Charles geen straf kreeg voor wat hij in de eerste bocht deed. De enige die een straf kreeg en het niet verdiende, was Lewis Hamilton."

LAP 6/71



VERSTAPPEN SIDE-BY-SIDE WITH HAMILTON! The Red Bull driver then takes to the grass, and so does the Ferrari further around the lap 😱



And then Bearman passes Verstappen! 👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/RD237ptrjL — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

