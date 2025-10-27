Verstappen sceptisch over wereldtitel na GP Mexico: "Daar heb je je antwoord"
Verstappen sceptisch over wereldtitel na GP Mexico: "Daar heb je je antwoord"
Max Verstappen heeft zijn achterstand in het wereldkampioenschap in Mexico opnieuw verkleind, maar de Grand Prix van afgelopen zondag is verre van hoopgevend volgens de Nederlander.
Max Verstappen kende een moeizaam weekend in Mexico. De Nederlander moest als vijfde aan de race beginnen, kende een hectische openingsfase van de race en had van begin tot eind weinig grip in zijn RB21. Toch wist Verstappen het resultaat te maximaliseren door als derde over de streep te komen. Oscar Piastri eindigde als vijfde. Lando Norris won de race met overmacht en nam zodoende met één punt voorsprong de leiding in het wereldkampioenschap over van zijn teammaat.
Verstappen loopt verder in
Voor Verstappen stond de zondag in het kader van schadebeperking. En dat is gelukt. Waar het gat naar de klassementsleiders op vrijdag nog veertig punten was, kijkt Verstappen nu nog tegen een achterstand van 36 punten aan. Norris is weliswaar tien punten op Verstappen uitgelopen, maar het gat naar de nummer één is voor Verstappen uiteindelijk kleiner geworden. Verstappen ziet het echter anders, zo vertelt hij op de persconferentie na afloop van de race.
Geen goed teken
"Ik ben tien punten ten opzichte van Lando verloren, zo kan je het ook bekijken", klinkt het. "Zoals ik voor dit weekend al zei: alles moet perfect gaan om kans te maken [op de titel]. En dit weekend was niet perfect. Dus daar heb je je antwoord. Het zal lastig worden, maar we zullen zien wat we op andere circuits kunnen doen. Ik hoop dat we niet nog een weekend zoals dit zullen ervaren, maar het laat zien dat we nog altijd niet snel zijn in ieder scenario. Dat moeten we beter gaan begrijpen."
Gerelateerd
Net binnen
Piastri moet rijstijl aanpassen aan MCL39: "Daar ben ik gewoon niet echt in meegegaan"
- Zojuist
Marko durfde als enige weddenschap aan voor podium Verstappen: 'Alleen ik was positief'
- 32 minuten geleden
- 1
Na gevecht in fanzone gingen Mexicaanse F1-fans ook op de vuist op tribunes tijdens race
- 58 minuten geleden
Verstappen kon crash nog net vermijden dankzij les van papa Jos: "Rallyen met hem geoefend"
- 1 uur geleden
Alonso valt in Mexico voor vijfde keer uit: remproblemen lijken de boosdoener
- 1 uur geleden
VIDEO | Russell stoort zich aan FIA en had straf Verstappen willen zien
- 2 uur geleden
- 7
Veel gelezen
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
- Vandaag 09:24
Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?
- 16 oktober
Nico Hülkenberg reageert op startcrash in Austin: 'Ik kon geen kant op'
- 19 oktober