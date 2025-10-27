Verstappen sceptisch over wereldtitel na GP Mexico: "Daar heb je je antwoord"

Max Verstappen heeft zijn achterstand in het wereldkampioenschap in Mexico opnieuw verkleind, maar de Grand Prix van afgelopen zondag is verre van hoopgevend volgens de Nederlander.

Max Verstappen kende een moeizaam weekend in Mexico. De Nederlander moest als vijfde aan de race beginnen, kende een hectische openingsfase van de race en had van begin tot eind weinig grip in zijn RB21. Toch wist Verstappen het resultaat te maximaliseren door als derde over de streep te komen. Oscar Piastri eindigde als vijfde. Lando Norris won de race met overmacht en nam zodoende met één punt voorsprong de leiding in het wereldkampioenschap over van zijn teammaat.

Verstappen loopt verder in

Voor Verstappen stond de zondag in het kader van schadebeperking. En dat is gelukt. Waar het gat naar de klassementsleiders op vrijdag nog veertig punten was, kijkt Verstappen nu nog tegen een achterstand van 36 punten aan. Norris is weliswaar tien punten op Verstappen uitgelopen, maar het gat naar de nummer één is voor Verstappen uiteindelijk kleiner geworden. Verstappen ziet het echter anders, zo vertelt hij op de persconferentie na afloop van de race.

Geen goed teken

"Ik ben tien punten ten opzichte van Lando verloren, zo kan je het ook bekijken", klinkt het. "Zoals ik voor dit weekend al zei: alles moet perfect gaan om kans te maken [op de titel]. En dit weekend was niet perfect. Dus daar heb je je antwoord. Het zal lastig worden, maar we zullen zien wat we op andere circuits kunnen doen. Ik hoop dat we niet nog een weekend zoals dit zullen ervaren, maar het laat zien dat we nog altijd niet snel zijn in ieder scenario. Dat moeten we beter gaan begrijpen."

