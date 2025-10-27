Verstappen: 'Je moet een perfect weekend hebben en dat hadden we niet'
Verstappen: 'Je moet een perfect weekend hebben en dat hadden we niet'
Max Verstappen is helder over zijn kansen op de wereldtitel in 2025. De enige manier om daar nog beslag op te leggen, is door alle races vanaf nu te winnen. Het wordt niet makkelijk, en de Nederlander hamert erop dat er vanaf nu alleen nog maar perfecte weekenden mogen worden afgeleverd.
Hoewel Red Bull voor het weekend in Mexico-Stad nog een aantal updates had meegenomen, bleek McLaren opnieuw een maatje te groot. Tijdens de kwalificatie moest Verstappen genoegen nemen met P5, en in de race wist hij dat nog om te buigen naar een P3. In de slotfase van de wedstrijd zag Verstappen Charles Leclerc nog voor zich rijden, maar de timing van de Virtual Safety Car zorgde ervoor dat hij geen aanval meer kon inzetten.
VSC
Na afloop reageert Verstappen nuchter op de timing van de VSC. “Je wint soms en je verliest soms met de safety car. Ik denk dat de safety car over het algemeen in mijn carrière goed heeft geholpen. Soms moet je dan ook het verlies nemen,” aldus Verstappen bij Viaplay, waarmee hij kort verwijst naar de seizoensfinale in Abu Dhabi 2021, waarin de safety car juist in zijn voordeel uitpakte.
Racepace
Zonder die VSC had Verstappen naar eigen zeggen nog wel een kleine kans gezien om Leclerc te verschalken: “Het had er wel om gehangen, denk ik. Mijn banden waren natuurlijk ook niet helemaal top, maar misschien hadden we nog een kans gehad, ja. Die tweede stint ging beter. Ik vergelijk me alleen met McLaren en niet met de rest. Daar komen we natuurlijk nog steeds te kort op. De mediums waren natuurlijk langzamer. Als je het gemiddelde pakt tussen die twee banden, dan zijn we nog steeds te langzaam. Dat is gewoon zo, het hele weekend.”
Titelstrijd wordt nog lastiger
Hoewel het gat met de nieuwe klassementsleider Lando Norris nog maar 36 punten bedraagt, ziet Verstappen vooral werk aan de winkel voor Red Bull. “Het is veel, en zoals ik zei: je moet perfecte weekenden hebben en die hadden we niet. Daardoor wordt de opgave nu nog moeilijker. Statistisch gezien kan het nog wel, ja, maar we moeten vanaf nu gewoon alles winnen. En als we dat niet doen, dan gaat het sowieso niet gebeuren.”
Gerelateerd
