Max Verstappen heeft in zijn elfjarige carrière in de Formule 1 een reputatie opgebouwd als een coureur die niet altijd even diplomatiek is. Zijn directe communicatiestijl, die soms scherp en fel is, is kenmerkend voor zijn benadering van de sport. Toch is hij de laatste jaren milder geworden en nu legt hij uit waarom.

De Nederlander heeft de gevolgen van zijn directe stijl meerdere keren ondervonden. In 2016 kreeg hij een boete van 10.000 euro voor zijn gedrag richting de wedstrijdleiding in Abu Dhabi. Een jaar later volgde een boete van 25.000 euro voor beledigende opmerkingen over de stewards na de Grand Prix van Mexico. Ook in 2018, na de Grand Prix van Oostenrijk, kreeg hij een boete van 5.000 euro voor zijn onvrede over de FIA. Het zijn slechts luttele voorbeelden waarin Verstappen op het matje geroepen werd na zijn ferme uitspraken.

Lekker kort houden

Het lijkt er echter op dat de viervoudig wereldkampioen de laatste jaren een beetje ingedamd is. Dat bevestigt hij in De Telegraaf: "Klopt. Ik loop hier nu ook al een jaar of elf rond. Ik heb vaak helemaal geen zin om alles tot in detail uit te leggen. Ten eerste gaat dat niet altijd iedereen aan en daarnaast denk ik ook: het is mijn tijd, laten we het lekker kort houden. Je kunt soms ook maar beter weinig zeggen. Er wordt zoveel onzin geschreven. Niet alleen in de Formule 1. Tegenwoordig is het soms moeilijk in te schatten of iets echt of nep is. Dat is de wereld waarin we leven."

Passie en gedrevenheid

Toch zijn zijn felle uitspraken vaak een weerspiegeling van zijn passie en gedrevenheid voor de sport. Hij is niet bang om zijn mening te geven, zelfs als dat betekent dat hij in conflict komt met de regels of met anderen in de sport. Zijn recente opmerkingen over de updates van Red Bull en de kwalificatie in Mexico-Stad zijn voorbeelden van hoe hij zijn zorgen uitspreekt, ongeacht de mogelijke gevolgen.

