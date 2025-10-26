Max Verstappen heeft zijn veranderde aanpak in de Formule 1 toegelicht. De Nederlander vergelijkt de druk die hij nu voelt in de strijd tegen McLaren met de situatie van Lewis Hamilton in 2021. Verstappen stelt dat hij geen spelletjes meer hoeft te spelen om zijn concurrenten te beïnvloeden, iets wat hij in het verleden wel deed.

Lange tijd leek Verstappen compleet uitgeschakeld in de strijd om de wereldtitel van 2025. De viervoudig wereldkampioen en Red Bull begonnen verre van lekker aan het seizoen en al snel was duidelijk dat de McLarens simpelweg te snel waren voor de Red Bulls. Na de zomerstop is er toch ineens een ommekeer van jewelste geweest. Na de upgrades in Monza is de RB21 compleet tot leven gekomen: Verstappen boekte meerdere overwinningen en heeft het gat van ruim honderd punten weten te verkleinen tot veertig stuks.

Artikel gaat verder onder video

Druk opvoeren

Hoewel het weekend in Mexico nog niet geweldig begonnen is, betekent het wel dat de druk op de McLaren-rijders gegroeid is. Verstappen krijgt de vraag bij De Telegraaf over zijn titelstrijd met Lewis Hamilton in 2021 en of hij de dingen nu hetzelfde aanpakt. Verstappen legt uit: "Toentertijd was dat ook wel het spelletje wat ik een beetje speelde. Of ik dat nu weer ga doen? Dat heb ik niet nodig. Toen had ik nog nooit een wereldtitel gewonnen. En nu heb ik er wel een paar en zij (Piastri en Norris, red.) niet. En je bent in deze fase standaard nerveuzer als je nog geen wereldkampioen bent geworden, dan als je die titels al wel hebt,” zo stelt hij.

Druk opvoeren

De woorden van de Red Bull-coureur komen op een moment dat hij de druk op de McLaren-coureurs, Oscar Piastri en Lando Norris, verder opvoert. Na zijn overwinningen in de Grand Prix van Amerika is de achterstand van Verstappen op koploper Piastri nog maar 40 punten. Volgens experts heeft dit de druk op de McLaren-coureurs alleen maar vergroot. De interne problemen bij McLaren lijken Verstappen ook in de kaart te spelen. Mocht hij dit weekend het gat op Piastri weer verder dichten, groeit de druk nog verder.

Gerelateerd