Verstappen over mogelijke mislopen titel: 'Dan ga ik niet in een hoekje zitten janken'
In een interview met De Telegraaf gaat Max Verstappen in op zijn mentale benadering van de huidige titelstrijd. De Nederlander, die het dit seizoen moet opnemen tegen Oscar Piastri en Lando Norris, vertelt hoe hij omgaat met de druk en wat zijn strategie is om de wereldtitel te veroveren.
Verstappen heeft sinds de race in Zandvoort een indrukwekkende inhaalrace gemaakt. Waar hij toen nog 104 punten achter lag, is dat gat inmiddels teruggebracht tot veertig punten. Met nog vier races en twee sprints te gaan na de Grand Prix van Mexico-Stad op 26 oktober 2025, is de titelstrijd nog altijd volledig open. De Red Bull-coureur weet dat hij alles perfect moet laten verlopen om zijn ambities waar te maken. Hij merkt daarbij op: "Het is prima om de druk er een beetje op te zetten, hè." Later stelde hij nadrukkelijk: "Ik weet dat mijn mentaliteit hetzelfde blijft en alles perfect zal moeten gaan tot het einde. Dat is wat we gaan proberen."
Verstappen heeft nog altijd kans op titel
Toch is de Limburger zich er ook van bewust dat het niet altijd een sprookje hoeft te worden. Mocht hij de titel uiteindelijk niet weten te veroveren, dan ziet hij dat niet als een persoonlijke nederlaag, maar als een kans om te leren en te analyseren waar het fout is gegaan. "Het is ongelofelijk als we het halen, maar zo niet, dan niet. Dan ga ik niet in een hoekje zitten janken. Dan moeten wij gaan analyseren waar het dit seizoen fout is gegaan. Dat zal heel duidelijk zijn, want dat zijn de eerste veertien wedstrijden van dit seizoen geweest. Maar dat we nog in de race zijn, is heel speciaal en eigenlijk al een overwinning op zich", aldus Verstappen.
