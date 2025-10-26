Max Verstappen denkt dat zijn kansen om vooraan mee te doen in Mexico klein zijn. Na een moeizame kwalificatie start hij als vijfde, op 0,484 seconde van polesitter Lando Norris. In het WK staat hij 26 punten achter Norris en 40 achter leider Oscar Piastri, die vanaf plaats zeven vertrekt. Verstappen zegt alleen op te kunnen schuiven als er voor hem iets gebeurt.

Verstappen legt uit dat Red Bull het hele weekend zocht naar de juiste afstelling zonder resultaat. "Als we het wisten, zouden we het veranderen, maar helaas weten we het niet. We hebben zoveel dingen geprobeerd en het was niet goed. Het ligt niet aan gebrek aan proberen, het is het niet kunnen vinden." Ook een nieuwe poging vlak voor de kwalificatie pakte niet uit zoals gehoopt. "We gingen de kwalificatie in met weer iets anders en dat was in sommige bochten beter, maar in andere juist lastiger, waardoor ik niet kon pushen. Vanaf mijn eerste run in Q1 wist ik eigenlijk al: dit is het niet. Alles wat we hebben geprobeerd, werkte niet echt."

Verstappen moet hopen op uitvalbeurten

Met zijn verwachting voor de race blijft de Nederlander daarom ook bijzonder bescheiden. "Er is niet echt een inhaalrace als je geen snelheid hebt. Ik heb mensen nodig die uitvallen om naar voren te gaan. Elke ronde dit weekend voelde niet goed, in korte of lange runs. Dat gaat morgen niet ineens magisch beter worden."

Red Bull heeft de plank volledig misgeslagen?

Opvallend is dat Verstappen voor de kwalificatie wisselde naar de set-up met meer downforce die Yuki Tsunoda reed. Volgens oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve heeft Red Bull met zulke wijzigingen de plank misgeslagen, zo gaf hij aan tegenover Sky Sports. "Het is de eerste keer dat we Max niet positief horen. Ze hebben eerder weleens tempo gemist, maar kregen de auto dan toch in een window waarin hij agressief kon zijn. Nu klinkt het alsof ze maar wat probeerden zonder duidelijke richting. Ze zijn zelfs met meer downforce gegaan, iets wat je eigenlijk nooit probeert voor kwalificatie. Het lijkt erop dat ze de verkeerde kant op zijn gegaan en dat hij daar nu aan vastzit."

